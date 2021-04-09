Son Dakika: Acun Ilıcalı Erzurum gecesiyle ilgili o iddia üzerine açıkladı! Beşiktaş...

Acun Ilıcalı, Erzurum gecesinin ertelenmesi sonrası Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri ve İcra Kurulu Başkanı Mesut Urgancılar'ın "Niye ertelemiş? Erzurumspor Beşiktaş’tan puan(lar) alırsa Fenerbahçeliler daha çok yardım eder diye mi? Yoksa öyle ya da böyle zaten yanlış bir zamanlama mı?" şeklindeki çıkışı sonrası sosyal medyadan bir açıklama yaptı.



Acun Ilıcalı'nun açıklaması şöyle;



"Bize bu şekilde bir imayi yapacak kadar akıl tutulması yaşaman ilginç. Beşiktaşlı dostlarımız yanlış anlamasın diye planlanan Erzurumspor gecesini erteledik. Dominik’ten yayın yapmak zorunda kalacağız. Senin gibi içindeki kötülükleri dökenler böyle değerli bir kulübü temsil etmemeli. Yüzün kızarır mı bilmem ama Beşiktaş’ın destek kampanyasını kanalımda ücret talep etmeden yayınladım. Hatta Beşiktaş’a senden daha fazla destek vermiş olabilirim. Umarım Beşiktaş’a klavyen dışında benim Fenerbahçe’ye verdiğim desteğin yüzde birini vermişsindir."



Bu hafta sonu Beşiktaş, deplasmanda Erzurumspor'la karşı karşıya gelecek.

Niye ertelemiş? Erzurumspor Beşiktaş’tan puan(lar) alırsa Fenerbahçeliler daha çok yardım eder diye mi? Yoksa öyle ya da böyle zaten yanlış bir zamanlama mı? pic.twitter.com/U37ZnzM7SG — Mesut URGANCILAR (@MesutURGANCILAR) April 8, 2021

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