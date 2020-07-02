Son Dakika | Achraf Hakimi resmen Inter'de!

İtalyan ekibinden yapılan açıklamada, Real Madridli 21 yaşındaki savunma oyuncusuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Transfer için Inter'in kasasından bonuslarla beraber 45 milyon avro çıkacağı basına yansıdı.

Bu sezon Borussia Dortmund'da kiralık olarak forma giyen Hakimi, tüm kulvarlarda 45 maça çıktı ve 9 gol attı.