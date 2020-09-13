Son dakika | Abdurrahim Albayrak'tan Okay Yokuşlu açıklaması

Okay Yokuşlu'nun Galatasaray'a gelmek istediğini ancak kulübü Celta Vigo'nun oyuncuyu bırakmadığını söyleyen Albayrak şu ifadeleri kullandı:

"Okay Yokuşlu, Türk futbolunun yetiştirdiği çok önemli isimlerden bir tanesi. Kendisi tarafından bize gelmek istediği iletildi ama kulübü de maalesef satmayı ve kiraya vermeyi düşünmediklerini bize ilettiler. Biz artık her şeyi çok ince eleyip, titiz davranıp kulübü maliyete sokmadan, maliyeti düşük transferler yapmak istiyoruz. Bugüne kadar sergilediğimiz yol budur, bundan asla taviz vermeyeceğiz. Yönetim kurulunun almış olduğu kararla beraber 'ne kadar verebilirizin' dışına asla çıkmayacağız."

"MALİ KONULARDA ÇOK İNCE ELEYİP, ÇOK TİTİZ DAVRANIYORUZ"

Abdurrahim Albayrak, mali konularda her şeyi çok ince eleyip, çok titiz davranıp, maliyeti düşük transferler yapmak istediklerini ifade ederek, "Bugüne kadar sergilediğimiz yol budur. Bundan asla taviz vermeyeceğiz. Yönetim kurulumuzun belirlediği bedellerin dışına çıkmayacağız. Galatasaray taraftarları merak etmesin. Orta sahaya hocamızın listesi doğrultusunda aldığımız değerli futbolcumuz var. İnşallah ona bir tane daha eklemenin çabası içindeyiz. Okay'ın kulübünde bir değişiklik olursa paylaşırız" şeklinde konuştu.

"BELHANDA İYİ OYNADIĞI İÇİN GİDECEK YA DA GİTMEYECEK DİYE BİR ŞEY YOK"

Yönetim olarak ciddi tedbirler aldıklarını kaydeden Albayrak, Younes Belhanda ile ilgili ise "Belhanda 10 numara giyen bir futbolcumuz. Dün akşam iyi oynadı ve bizleri sevindirdi. Galatasaray'da çok iyi oynayan futbolcular da oynamayan futbolcular da satıldı. İyi oynadığı için gidecek ya da gitmeyecek diye bir şey yok. Galatasaray'da transfer bitmez. Hem alırız hem de satarız. Bu çarkı çevirmek zorundayız. Bütün dünyada gelirlerde inanılmaz bir düşüş var. Yurt dışında bir spor adamının açıklamasına göre futbol ailesinin kaybı 6 milyar avro. Bundan Galatasaray da tüm Türk takımları da etkileniyor. Bunun tedbirlerini alıyoruz. Almazsak yarın yolda kalırız. Yönetim olarak çok ciddi tedbirler alıyoruz. Bunu da uygulamak ve az parayla güzel işler yapmak için için gece gündüz çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.



"BAKÜ'DEN İYİ BİR SONUÇLA TÜRKİYE'YE DÖNMEYİ BEKLİYORUM"

Albayrak, 3-1 galip geldikleri Gaziantep FK maçıyla ilgili olarak, "İyi bir maç oldu. Çok daha farklı da kazanabilirdik. Yaptığımız transferlerin ne kadar isabetli olduğunu tüm Türkiye gördü. Allah'ın izniyle bu azim, hırs ve istekle yolumuza devam edeceğiz. Çarşamba günü UEFA Avrupa Ligi eleme maçı için Bakü'ye gideceğiz. İyi bir sonuçla Türkiye'ye dönmeyi diliyorum, bekliyorum" dedi.





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