Son dakika | Abdurrahim Albayrak'tan Fenerbahçe derbisi ve hakem Ali Palabıyık açıklaması

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Galatasaray Kulübü ile Damat Tween markası sponsorluk anlaşması imza töreni düzenlendi. İmza töreninde konuşan Abdurrahim Albayrak önemli açıklamalar yaptı.

İşte Abdurrahim Albayrak'ın sözleri...

"Derbi öncesi hakemle ilgili polemiğe girmek istemiyorum. 3-4 gün sonra oynanacak bir derbiden önce hakemi masaya yatırmanın anlamı yok. Biraz önce dostluklardan bahsettik. Artık Türk futbolu için beyaz sayfa açma zamanı geldiğin düşünüyorum.

Ben de sabırsızlıkla bekliyorum seyircili maçları. Tadı tuzu yok, sadece futbolcuların sesleri geliyor. Sağlık Bakanımıza rica ediyorum, en azından %30 olsun, %25 olsun, localar olsun. En azından seyirci sesi sahaya yansısın. Önümüzdeki haftalarda bu sorunun da çözüleceğini umut ediyorum ve dua ediyorum.

TRANSFER KONUSU

Galatasaray'da transfer bitmez. Bir limitimiz var ve bu limiti aşmamaya çalışıyoruz. Önce satmak, sonra almak istiyoruz. Ocak ayında takımımızda istenmeyen oyuncu kalmayacak."

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