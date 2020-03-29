Son Dakika | Abdurrahim Albayrak'dan corona virüsü testi için açıklama!

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, corona virüsü tedavisi hakkında açıklama yaptı.

Hastanede gözetim altında tutulan Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda son yapılan test sonuçlarının henüz gelmediğini duyurdu.

Albayrak, "Son yapılan test sonuçlarım henüz gelmemiştir. Gelir gelmez herkesi bilgilendireceğim. Tekrar hepinize çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Tunç Üner'in, Fatih Terim ve Albayrak'ın son yapılan corona virüs testlerinin negatif çıktığını iddia etmişti.