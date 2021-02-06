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GeriFutbol Son Dakika: Abdurrahim Albayrak'a saldırı! Rambo Okan, sarı kırmızılı yöneticinin üzerine yürüdü
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Futbol
Haber Giriş: 06.02.2021 - 21:28 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Abdurrahim Albayrak'a saldırı! Rambo Okan, sarı kırmızılı yöneticinin üzerine yürüdü

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Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, derbinin sonunda röportaj vermeye hazırlanırken Rambo Okan olarak bilinen Fenerbahçe taraftarı "Ne yüzle geldin buraya" diye bağırarak sarı kırmızılı yöneticiye vurmaya kalktı. Güvenlik güçleri olaya anında müdahale ederken Rambo Okan gözaltına alındı.

Süper Lig'in 24. haftasında oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisini sarı kırmızılı takım tek golle kazanırken karşılaşmanın ardından şok bir olay yaşandı.

Galatasaray'ın İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, maç sonu röportaj vermeye hazırlanırken Rambo Okan olarak bilinen taraftarın saldırısına uğradı.

Rambo' lakaplı Fenerbahçe taraftarı Okan Güler, stat çıkışında konuşan Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak’a "Ne yüzle geldin, ne yüzle geldin" diyerek saldırıda bulunmaya çalıştı.

Spor şube ekipleri, taraftarı yaka paça Albayrak'ın yanından uzaklaştırdı.

"BUGÜN BİZ KAZANDIK, YARIN BAŞKASI KAZANIR"

Olayın hemen ardından müsabakayı değerlendiren Albayrak ise "Florya'dan galibiyet için çıkmıştık. İyi bir gol attık, güzel oynadık, 3 puanı aldık, yolumuza devam ediyoruz.  Bugün biz kazandık, yarın başkası kazanır. Bunları büyütmemek lazım." diye konuştu.

İşte o saldırı anı

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