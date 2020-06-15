Son dakika! Abdurrahim Albayrak paylaştı! Muslera...
Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, Rizespor maçında ayağı kırılan Fernando Muslera ile ilgili bir paylaşım yaptı.
Muslera ile yattığı hastaneden fotoğrafını paylaşan Albayrak; "Bütün kalbim ve dualarım manevi oglum Muslera ile beraber..." ifadelerini kullandı. Kendisine gelen mesajları instagram'dan paylaşan Muslera, Abdurrahim Albayrak'ın mesajına; "Çok teşekkür ederim başkanım. Benim de kalbim ve dualarım Mustafa Cengiz başkanımla..." yazdı.
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