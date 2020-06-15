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Haber Giriş: 15.06.2020 - 16:51,Son Güncelleme:

Son dakika! Abdurrahim Albayrak paylaştı! Muslera...

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Son dakika! Abdurrahim Albayrak paylaştı! Muslera...
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Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, Rizespor maçında ayağı kırılan Fernando Muslera ile ilgili bir paylaşım yaptı.

Muslera ile yattığı hastaneden fotoğrafını paylaşan Albayrak; "Bütün kalbim ve dualarım manevi oglum Muslera ile beraber..." ifadelerini kullandı. Kendisine gelen mesajları instagram'dan paylaşan Muslera, Abdurrahim Albayrak'ın mesajına; "Çok teşekkür ederim başkanım. Benim de kalbim ve dualarım Mustafa Cengiz başkanımla..." yazdı.

Son dakika Abdurrahim Albayrak paylaştı Muslera...

Son dakika Abdurrahim Albayrak paylaştı Muslera...

 

Son dakika Abdurrahim Albayrak paylaştı Muslera...

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