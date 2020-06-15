Son dakika! Abdurrahim Albayrak paylaştı! Muslera...

Muslera ile yattığı hastaneden fotoğrafını paylaşan Albayrak; "Bütün kalbim ve dualarım manevi oglum Muslera ile beraber..." ifadelerini kullandı. Kendisine gelen mesajları instagram'dan paylaşan Muslera, Abdurrahim Albayrak'ın mesajına; "Çok teşekkür ederim başkanım. Benim de kalbim ve dualarım Mustafa Cengiz başkanımla..." yazdı.

Süper Lig’in dönüşü şerefine, Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!