Son Dakika: Abdullah Avcı'nın yanından ayrıldılar, Türk futboluna damga vuruyorlar! Recep Uçar ve Zafer Turan...

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Spor Arena Detay - 6 haftası geride kalan TFF 1. Lig'de liderlik koltuğunda oturan Ümraniyespor, gösterdiği performansla geçen sezonki istikrarsız görüntüsünden tamamen uzaklaştı.

İlk 5 maçının tamamını kazanan, 6. hafta maçında Adanaspor'la 0-0 berabere kalan İstanbul ekibi, puanını 16'ya yükseltti. 6 maçta toplam 13 gol atan Ümraniyespor, bu maçların tamamında kalesini gole kapattı ve hiç gol yemedi.

Ümraniyespor'un başına geçtiğimiz sezonun ortasında geçen Recep Uçar, özellikle bu sezonki performansta büyük pay sahibi oldu. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın hem Medipol Başakşehir'de hem de Beşiktaş'ta yardımcılığını yapan Uçar, ilk teknik direktörlük deneyimindeki performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

Futbolculuk kariyerinde Pendikspor ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Medipol Başakşehir) formaları giyen 45 yaşındaki Recep Uçar, antrenörlüğe de Medipol Başakşehir altyapısında başladı.

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Ümraniyespor, sezon başında yaptığı Yonathan Del Valle, Onur Ayık, Stefano Napoleoni ve Yacine Bammou transferiyle iddialı konuma gelmişti.

ZAFER TURAN DA EYÜP'TE DİKKAT ÇEKİYOR

Daha önce Abdullah Avcı'nın yardımcılığını yapmış bir başka teknik direktör Zafer Turan da Eyüpspor'la TFF 1. Lig'deki ilk sezonunda başarılı performansıyla göz doldurdu.

Kadrosuna Cenk Ahmet Alkılıç, Bogdan Stancu, Pa Dibba ve Umut Bulut gibi tecrübeli isimleri katan Eyüpspor, oynadığı 6 maçta 4 gol atıp 12 puan topladı ve ligde 2. sırada yer aldı.

Daha önce Bayrampaşaspor ve Erokspor'da teknik direktörlük yapan 51 yaşındaki Turan, antrenörlüğe Göztepe'de başlamış ve Medipol Başakşehir'de uzun süre Abdullah Avcı'nın yardımcılığını yapmıştı.

AVCI DA SÜPER LİG'İN ZİRVESİNDE

Recep Uçar ve Zafer Turan'ın TFF 1. Lig'deki başarılarının yanı sıra, uzun süre iki futbol adamıyla birlikte çalışan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı da Süper Lig'deki gidişatıyla takdir topluyor.

Geride kalan 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alan Trabzonspor'da Abdullah Avcı, deplasmanda 20 maçtır kaybetmeyerek de büyük bir başarı elde etti.