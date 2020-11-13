Son dakika | Abdullah Avcı'dan şok iddia! "Şampiyonluk elimizden alındı..."

RadyoGol'de konuşan Niğdelioğlu, Abdullah Avcı'nın şu ifadeleri kullandığını belirtti:

Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'tan almadığı paralar var. Vaat edilen paraların hiçbiri ödenmemiş. Bunun için de bir hukuki bir süreç başlatmamış. Hoca daha önce Manisaspor'dan ayrılırken el sıkışarak ayrılmış. 2.5 milyon Lira bırakmış.

"BEŞİKTAŞ'TA DURUMU TOPARLAMAMI İSTEMEDİLER"

"Beşiktaş'ın bugünkü durumunun da mı sebebi benim? Demek ki bir eksiklik var. Bunu zaman içerisinde toparlama gibi bir amacımız, yol haritamız vardı ama bunu istemediler diyor."

"ŞAMPİYONLUK BİZİM ELİMİZDEN ALINDI"

Abdullah Avcı, Başakşehir'i çalıştırırken şampiyonluğun kaybedildiği Galatasaray maçıyla ilgili de şunları söyledi:

"Benim başarısızlığım, yapamadıklarım konuşuluyor ya, 'Abdullah Avcı ne yaptı ki deniyor' ya diyor. 'O sene tescillenmiş bir konu var' diyor. Tam olarak cümlesini de söyleyeyim. İlginç bir cümle çünkü. 2 maç zaten kusurlu ilan edildi. Hakemlerin hakemlikleri bitirildi. O sezon şampiyonluk bizim elimizden alındı. Ben Fatih Terim'in kulübesine gitseydim aynı hareketleri yapsam ne olurdu' diyor."

TRABZONSPOR - ALANYASPOR MAÇINDA NEDEN ÇIKMADI?

Trabzonspor'un başında Alanyaspor maçına çıkmamasıyla ilgili olarak ise "Gece 12'de imzalar atıldı. 10 saat vardı maça. Lisans olmadığı için Trabzon'a gitmem yanlış olurdu. Hocaya da verildi ve anlaşıldı sahaya o çıktı" dedi.

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