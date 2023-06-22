Son Dakika: Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe ve Milli Takım açıklaması!

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Fenerbahçe ve A Milli Takım ile ismi anılan Abdullah Avcı, geleceğiyle ilgili açıklama yaptı.

Başakşehir, A Milli Takım, Beşiktaş ve son olarak Trabzonspor'u çalıştıran Abdullah Avcı'nın yeni adresi merak edilirken, 59 yaşındaki teknik adam kısa bir açıklama yaptı.

BOSNA BASININDAN İDDİA

Bosna Hersek'te yayın yapan Sport Centar'ın haberinde Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün Abdullah Avcı olacağı iddia edildi.

Ayrıca Dzeko'nun Bosna Hersek Milli Takımı'ndan Visca ile iyi arkadaş olduğu, aynı takımda oynamak isteyecekleri vurgulandı.

AVCI'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Abdullah Avcı "Şu anda gündemde Fenerbahçe ve Milli Takım söylentileri var. Bayramdan sonra durumlar olgunlaşınca açıklama yapacağım." ifadelerini kullandı.