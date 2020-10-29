Son Dakika | Abdullah Avcı'da son dakika! Trabzonspor derken ters köşe...

PAYLAŞIMI ÇOK KONUŞULDU Şota Arveladze, Pakhtakor ile Cumartesi günü deplasmanda Surkhon'a karşı 6-0 kazandıkları maçla ilgili derbinin bitiminden dakikalar sonra yaptı. Şota Arveladze'nin paylaşımının altına Trabzonsporlu taraftarlardan 'Takımın başına geç' şeklinde birçok yorum geldi.