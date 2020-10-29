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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 29 Ekim 2020 - 09:50 | 

Son Dakika | Abdullah Avcı'da son dakika! Trabzonspor derken ters köşe...

Son günlerde hangi takımda görev alacağı büyük merak konusu olan Abdullah Avcı hakkında sıcak bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe detayı...

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1TRABZONSPOR DERKEN...
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TRABZONSPOR DERKEN...

Trabzonspor'da teknik direktör Eddie Newton'ın geleceğinin tartışılır hale gelmesinin ardından bordo mavili ekibin başına Abdullah Avcı'nın geçeceği konuşuluyordu.

2ŞOTA ARVELADZE İDDİASI
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ŞOTA ARVELADZE İDDİASI

Abdullah Avcı'nın yanı sıra Karadeniz temsilcisi ile ismi anılan bir diğer teknik adam Şota Arveladze olmuştu. Gürcü teknik adam, Trabzonspor'un Fenerbahçe'ye 3-1 yenildiği derbinin ardından manidar bir paylaşım yapmıştı.

3PAYLAŞIMI ÇOK KONUŞULDU
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PAYLAŞIMI ÇOK KONUŞULDU

Şota Arveladze, Pakhtakor ile Cumartesi günü deplasmanda Surkhon'a karşı 6-0 kazandıkları maçla ilgili derbinin bitiminden dakikalar sonra yaptı. Şota Arveladze'nin paylaşımının altına Trabzonsporlu taraftarlardan 'Takımın başına geç' şeklinde birçok yorum geldi.

4TERS KÖŞE GELİŞME
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TERS KÖŞE GELİŞME

Öte yandan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun Abdullah Avcı ile prensip anlaşmasına vardığının öne sürülmesinin ardından deneyimli teknik adam cephesinde ters köşe bir gelişme yaşandı.

5BİR BAŞKA SÜPER LİG EKİBİ
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BİR BAŞKA SÜPER LİG EKİBİ

Bordo mavili ekibe imza atmasına kesin gözüyle bakılan Abdullah Avcı'nın bir başka Süper Lig takımıyla el sıkıştığı öne sürüldü. İşte detaylar...

6ANTALYASPOR BOMBASI
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ANTALYASPOR BOMBASI

Süper Lig’de geride kalan 6 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik, 2 de mağlubiyet alan Antalyaspor’da teknik adam Tamer Tuna, başkan Ali Şafak Öztürk ile görüşerek görevini bıraktı.

7PRENSİP ANLAŞMASINA VARILDI
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PRENSİP ANLAŞMASINA VARILDI

Tamer Tuna’nın ayrılışının ardından adı Trabzonspor ile anılan Abdullah Avcı ile görüşen kırmızı-beyazlılar, tecrübeli teknik adamla prensip anlaşmasına vardı.

8RESMİ SÖZLEŞME AN MESELESİ
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RESMİ SÖZLEŞME AN MESELESİ

DHA'dan İbrahim Alioğlu'nun haberine göre; Abdullah Avcı, Antalya'ya giderek kısa süre içerisinde resmi sözleşmeye imza atacak.

9İLK MAÇI FENERBAHÇE İLE
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İLK MAÇI FENERBAHÇE İLE

Ligde bu sezon ilk 6 haftalık periyotta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayıp topladığı 8 puanla 7. sırada bulunan Akdeniz ekibi, Süper Lig’in 7. haftasında, 2 Kasım Pazartesi günü Fenerbahçe’yi konuk edecek.

10TAMER TUNANIN KARNESİ
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TAMER TUNA'NIN KARNESİ

Antalyaspor’da, 2019-2020 sezonunun ikinci yarısı göreve başlayan teknik direktör Tuna, Akdeniz temsilcisiyle toplam 23 lig maçında 10 galibiyet, 9 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı.

11SON MAĞLUBİYET BAŞAKŞEHİRE KARŞI
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SON MAĞLUBİYET BAŞAKŞEHİR'E KARŞI

Geçen sezonu 45 puanla 9. sırada tamamlayan Fraport TAV Antalyaspor, Tuna yönetiminde en son Süper Lig’de 2020-2021 sezonunun 6. haftasında 24 Ekim’de Medipol Başakşehir’e dış sahada 5-1 kaybetti.

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Arşiv | Abdullah Avcı: "Fenerbahçe'den teklif almadım"

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