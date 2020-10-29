Son Dakika | Abdullah Avcı'da son dakika! Trabzonspor derken ters köşe...
Son günlerde hangi takımda görev alacağı büyük merak konusu olan Abdullah Avcı hakkında sıcak bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe detayı...
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TRABZONSPOR DERKEN...
Trabzonspor'da teknik direktör Eddie Newton'ın geleceğinin tartışılır hale gelmesinin ardından bordo mavili ekibin başına Abdullah Avcı'nın geçeceği konuşuluyordu.
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ŞOTA ARVELADZE İDDİASI
Abdullah Avcı'nın yanı sıra Karadeniz temsilcisi ile ismi anılan bir diğer teknik adam Şota Arveladze olmuştu. Gürcü teknik adam, Trabzonspor'un Fenerbahçe'ye 3-1 yenildiği derbinin ardından manidar bir paylaşım yapmıştı.
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PAYLAŞIMI ÇOK KONUŞULDU
Şota Arveladze, Pakhtakor ile Cumartesi günü deplasmanda Surkhon'a karşı 6-0 kazandıkları maçla ilgili derbinin bitiminden dakikalar sonra yaptı. Şota Arveladze'nin paylaşımının altına Trabzonsporlu taraftarlardan 'Takımın başına geç' şeklinde birçok yorum geldi.
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TERS KÖŞE GELİŞME
Öte yandan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun Abdullah Avcı ile prensip anlaşmasına vardığının öne sürülmesinin ardından deneyimli teknik adam cephesinde ters köşe bir gelişme yaşandı.
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BİR BAŞKA SÜPER LİG EKİBİ
Bordo mavili ekibe imza atmasına kesin gözüyle bakılan Abdullah Avcı'nın bir başka Süper Lig takımıyla el sıkıştığı öne sürüldü. İşte detaylar...
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ANTALYASPOR BOMBASI
Süper Lig’de geride kalan 6 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik, 2 de mağlubiyet alan Antalyaspor’da teknik adam Tamer Tuna, başkan Ali Şafak Öztürk ile görüşerek görevini bıraktı.
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PRENSİP ANLAŞMASINA VARILDI
Tamer Tuna’nın ayrılışının ardından adı Trabzonspor ile anılan Abdullah Avcı ile görüşen kırmızı-beyazlılar, tecrübeli teknik adamla prensip anlaşmasına vardı.
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RESMİ SÖZLEŞME AN MESELESİ
DHA'dan İbrahim Alioğlu'nun haberine göre; Abdullah Avcı, Antalya'ya giderek kısa süre içerisinde resmi sözleşmeye imza atacak.
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İLK MAÇI FENERBAHÇE İLE
Ligde bu sezon ilk 6 haftalık periyotta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayıp topladığı 8 puanla 7. sırada bulunan Akdeniz ekibi, Süper Lig’in 7. haftasında, 2 Kasım Pazartesi günü Fenerbahçe’yi konuk edecek.
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TAMER TUNA'NIN KARNESİ
Antalyaspor’da, 2019-2020 sezonunun ikinci yarısı göreve başlayan teknik direktör Tuna, Akdeniz temsilcisiyle toplam 23 lig maçında 10 galibiyet, 9 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı.
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SON MAĞLUBİYET BAŞAKŞEHİR'E KARŞI
Geçen sezonu 45 puanla 9. sırada tamamlayan Fraport TAV Antalyaspor, Tuna yönetiminde en son Süper Lig’de 2020-2021 sezonunun 6. haftasında 24 Ekim’de Medipol Başakşehir’e dış sahada 5-1 kaybetti.
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Arşiv | Abdullah Avcı: "Fenerbahçe'den teklif almadım"