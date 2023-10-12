Son Dakika: Abdullah Avcı yeniden Trabzonspor'da

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Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın hiçbir şart belirtmeden boş sözleşmeye imza attığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı ile sözleşme imzaladık

Yönetim kurulumuzun oy birliğiyle aldığı karar sonucu Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı ile sözleşme imzalanmıştır.

Kulübümüzde görev yaptığı ilk dönemde 1’i Lig ve 2’si Süper Kupa olmak üzere toplamda 3 kupa kazanan Avcı, Başkanımız Ertuğrul Doğan ile yaptığı görüşmede hiçbir şart belirtmeden boş sözleşmeye imza atmıştır.

Bu anlaşmanın camiamıza, kulübümüze ve Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı’ya hayırlı olmasını temenni ederiz."

Bordo mavili kulübün Abdullah Avcı için hazırladığı video;

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Abdullah Avcı, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mucizeler hep böyle ansızın gelir..." ifadelerini kullandı.

Mucizeler hep böyle ansızın gelir… — Abdullah AVCI (@Abdullah_M_AVCI) October 12, 2023

YARDIMCILARI BELLİ OLDU

Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın ekibinde Egemen Korkmaz, Mustafa Sarp, Serdar Keşçi, Caner Erol, Haluk Güngör, Özerk Tufan, Atilla Gayberi ve Mesut Kabahasanoglu'nun yer alması bekleniyor.

BUGÜNKÜ İDMANA ÇIKABİLİR

Abdullah Avcı ve ekibinin bugünkü antrenmanda takımın başında yer alması bekleniyor.

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BJELICA’YA 2 TAKSİTLİ TAZMİNAT

Yıllık 1.6 milyon Euro kazanan ve 2024-25 sezonunun sonuna kadar sözleşmesi bulunan Hırvat teknik adam ilk başta Trabzonspor’dan alacağının tamamını, yani 3.2 milyon Euro istemişti.

Uzun süren pazarlıkların ardından bordo mavili yönetim, Nenad Bjelica’yı sadece bu sezonki maaşına ikna etti. İddiaya göre Trabzonspor, Nenad Bjelica’nın bu yılki maaşından almadığı kısmı iki taksitte ödeyecek.