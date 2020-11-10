MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Abdullah Avcı resmen Trabzonspor'da! İşte alacağı ücret
GeriFutbol Son Dakika | Abdullah Avcı resmen Trabzonspor'da! İşte alacağı ücret
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 10.11.2020 - 13:41 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Abdullah Avcı resmen Trabzonspor'da! İşte alacağı ücret

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika | Abdullah Avcı resmen Trabzonspor'da! İşte alacağı ücret
Abone Olgoogle-news

Son dakika haberi... Trabzonspor, teknik direktörlük görevine Abdullah Avcı'yı getirdiğini açıkladı. Bordo mavili kulüp tecrübeli teknik adamla 2.5 yıllık anlaşma imzalandığını duyurdu. Abdullah Avcı'ya ödenecek ücret de açıklandı.

Son dakika... Eddie Newton ile yollarını ayıran Trabzonspor, teknik direktörlük görevine Abdullah Avcı'yı getirdiğini açıkladı.

Avcı ile 2.5 yıllık sözleşme imzalanırken tecrübeli teknik adama ödenecek rakamlar da duyuruldu.

Abdullah Avcı'nın yardımcılıklarını Orhan Ak ve Egemen Korkmaz'ın yapması bekleniyor.

KAP'a yapılan bildirimde şu ifadeler yer aldı.

"Profesyonel Futbol Takımımız Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Abdullah Avcı ile 2,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre, Sayın Avcı'ya;

2020/21 futbol sezonu için 5.000.000.-TL garanti ücret,

2021/22 futbol sezonu için 6.500.000.-TL garanti ücret,

2022/23 futbol sezonu için 8.500.000.-TL garanti ücret ödenecektir.

 Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla."

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle