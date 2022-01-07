Son dakika: Abdulkadir Parmak'tan Trabzonspor'a veda paylaşımı

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Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla kulübe veda etti.

İsmi birçok Süper Lig ekibiyle geçen Abdulkadir açıklamasında; "Sayın Hocam Abdullah Avcı ile almış olduğumuz ortak bir karar çerçevesinde sezon sonuna kadar 61 numaralı formamdan ayrılıyorum. Şampiyonluk yarışında kulübüme ve takım arkadaşlarıma gönülden başarılar dilerim. Bu kısa ayrılık sonrası çok daha güçlü ve kulübüme çok daha faydalı olacak şekilde geri döneceğim." ifadelerini kullandı.

Kiralık gidiyor

Açıklamasında 'sezon sonuna kadar' ifadesini kullanan Abdulkadir'in başka bir takıma kiralık gideceği anlaşılıyor.

27 yaşındaki orta sahanın Trabzonspor ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.