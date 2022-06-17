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Son Dakika: Abdulkadir Parmak Trabzonspor'a veda etti

#Trabzonspor#Abdulkadir Parmak#Kayserispor
Son Dakika: Abdulkadir Parmak Trabzonspora veda etti

Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla takımdan ayrıldığını duyurdu.

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Kayserispor'da kiralık olarak geçiren ve sezonun tamamlanmasının ardından Trabzonspor'a dönen Abdulkadir Parmak'tan açıklama geldi.

27 yaşındaki futbolcu, bordo-mavili takımdan ayrılma kararı aldığını resmen açıkladı.

Abdulkadir'in paylaşımında "Yeni sezon öncesinde kamp kadrosuna olmadığımı ve gelecek sezonda düşünülmediğimi öğrenmiş bulunuyorum. Hocalarımın ve yönetimin kararına saygı duyuyorum ve yeni sezonda Trabzonspor'a tüm kulvarlarda başarılar diliyorum" ifadeleri yer aldı.

Kayserispor'da geçen sezon 23 maça çıkan orta saha oyuncusu, 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

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#Trabzonspor#Abdulkadir Parmak#Kayserispor

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