Son Dakika: Abdülkadir Ömür: Manchester City'nin teklifi içimde kalmadı desem yalan olur

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Trabzonspor, yeni sezon hazırlık kampının 4-26 Temmuz tarihleri arasında Slovenya'nın Kranj şehrinde sürdürüyor. Karadeniz ekibinin milli futbolcusu Abdülkadir Ömür, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

Manchester City'den gelen ancak reddilen teklifin içinde kaldığını söyleyen milli futbolcu, "Manchester City'nin teklifi içimde kalmadı desem yalan olur. Başkana 26 milyon euro teklif geldiğini söyledim ve gitmek için izin istedim. Başkan teklifi reddetti. Sonrasında sakatlandım. Tanıyanlar beni bilir, ben her şerde bir hayır olduğuna inanırım. Gitsem ne olurdu diye düşündüğüm olmuştur.Yurt dışı hedefimiz hala var. Tek taraflı bir ayrılık asla olmayacak. Uygun şartlar oluşursa giderim. Hocamız şu anda antrenmanlarda öncelikli olarak bizim performansımızı ve koşu mesafemizi yukarı çekmeye çalışıyor" dedi.

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Arda Güler'in Real Madrid'e transfer olmasına da değinen yetenekli oyuncu, "Arda Güler kardeşimiz için çok gururlandık. Sözde bunu söylemek kolaydır ama onu kalben desteklememiz, ona yalnız olmadığını göstermemiz lazım. Çok yetenekli bir kardeşimiz ve inanılmaz bir takıma gitti. Umarım geçiş sürecini en iyi şekilde atlatır ve bizi gururlandırmaya devam eder." dedi.