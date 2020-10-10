Son Dakika | Abdülkadir Ömür için Monaco ve Atalanta'dan olumlu rapor!

Karadeniz devinin altyapısından yetişen ve camianın büyük beklentileri olan Abdülkadir Ömür geçen sezon geçirdiği sakatlığın ardından performans düşüklüğü yaşamıştı.

Genç oyuncu yeni sezona sağlıklı girse de oyun olarak hayal kırıklığı yaratmıştı. Ancak 21 yaşındaki futbolcunun, milli takımla, Almanya karşısında yaptığı klas asist yine dikkat çekmesine sebep oldu.

Olumlu raporlar tutuldu

Fransız ekibi Monaco ve İtalyan temsilcisi Atalanta'nın gözlemcilerinin, takip ettikleri Milli yıldız için olumlu raporlar tuttuğu öğrenildi. Sezon boyunca yakından izlenilecek başarılı oyuncu için devre arası ve transferi olmazsa sezon sonu hareketli geçecek. (Fanatik)