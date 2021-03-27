Son dakika: Aaron Boupendza koronavirüse mi yakalandı? Resmi açıklama
Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek Hatayspor'da Gabon Milli Takımı'nda bulunan Aaron Boupendza'nın koronavirüse yakalandığı yönünde çıkan haberler sonrası kulübünden resmi açıklama geldi.
Süper Lig ekiplerinden Hatayspor’da ülkesinin milli takım kampında bulunan Gabonlu oyuncu Aaron Boupendza’nın Covid-19 testinin pozitif çıktığı haberleri üzerine Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) açıklamalarda bulundu.
Vardı, konuyla ilgili kendilerine bir bilgi ulaşmadığını belirterek, “Gabon Federasyonu’ndan bize bir bilgi ulaşmadı. Boupendza, Türkiye’ye dönünce zaten teste girecek. O testin sonucuna göre önümüzdeki günlerde resmi bir açıklama yapacağız” dedi.
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