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Basketbol
Haber Giriş: 23.11.2020 - 12:13 | Son Güncelleme:

Son Dakika | A Milli Takım'ın yeni başantrenörü Orhun Ene imzayı attı! İlk sözleri...

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Son Dakika | A Milli Takım'ın yeni başantrenörü Orhun Ene imzayı attı! İlk sözleri...
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A Milli Takım'ın yeni başantrenörü Orhun Ene basın toplantısı düzenledi, yeni sözleşmeye imza attı.

A Milli Takım'ın yeni hocası Orhun Ene, resmi sözleşmeye imza attı ve basının karşısına geçti.

Orhun Ene, "Geçmişe göre çok daha farklı tecrübelerim var. Ergin hoca gibi, Ufuk hoca gibi değerli antrenörlerimiz bu görevi yaptı. Beni de bu göreve beni layık gören başkanımıza, yönetim kurulumuza teşekkür ederim. Milli Takım'ı destekleyen herkesin gurur duyacağı bir takım ortaya çıkaracağız." ifadelerini kullandı.

Yoğun bir döneme girdiklerini ifade eden Ene, "Zor bir sürece girdik. Milli Takım'da çalışma süreleri artık kısa. Çağırdığımız oyuncular bağlılığı, enerjiyi her zaman ortaya koymuş kişiler. Oyuncularımıza da çok büyük sorumluluk düşüyor. Bu kültürü devam ettirme amacındayız. İki maçla beraber özgüvenimizi yerine getirmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

 

Son Dakika | A Milli Takımın yeni başantrenörü Orhun Ene imzayı attı İlk sözleri...

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