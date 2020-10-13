Son Dakika | A Milli Takım'ın rakibi Sırbistan'da 8 eksik!

Spor Arena Dış Haber | Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada Dusan Tadic, Luka Milivojevic, Emil Rockov, Marko Grujic, Strahinja Pavlovic, Aleksandar Kataj ve Sasa Zdjelar'ın kulüpleriyle yapılan anlaşma sonucu Türkiye'ye götürülmediği ifade edildi.

Ayrıca Milos Veljkovic de Norveç ile oynanan maçın ardından kadrodan çıkarılmıştı.

Sırbistan toplam 8 eksik futbolcu ile Türkiye maçı için İstanbul'a geliyor.

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