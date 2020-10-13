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Haber Giriş: 13.10.2020 - 12:49 | Son Güncelleme:

Son Dakika | A Milli Takım'ın rakibi Sırbistan'da 8 eksik!

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Son Dakika | A Milli Takım'ın rakibi Sırbistan'da 8 eksik!
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UEFA Uluslar Ligi'nde yarın(Çarşamba) A Milli Takımımız ile karşılaşacak olan Sırbistan'da 8 futbolcu kadroya alınmadı.

Spor Arena Dış Haber | Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada Dusan Tadic, Luka Milivojevic, Emil Rockov, Marko Grujic, Strahinja Pavlovic, Aleksandar Kataj ve Sasa Zdjelar'ın kulüpleriyle yapılan anlaşma sonucu Türkiye'ye götürülmediği ifade edildi.

Ayrıca Milos Veljkovic de Norveç ile oynanan maçın ardından kadrodan çıkarılmıştı.

Sırbistan toplam 8 eksik futbolcu ile Türkiye maçı için İstanbul'a geliyor.

Son Dakika | A Milli Takımın rakibi Sırbistanda 8 eksik

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