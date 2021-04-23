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Futbol
Haber Giriş: 23.04.2021 - 19:17 | Son Güncelleme:

Son Dakika: A Milli Takım'ın rakibi Galler'de Ryan Giggs depremi!

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Son Dakika: A Milli Takım'ın rakibi Galler'de Ryan Giggs depremi!

Galler Futbol Federasyonu, iki kadına saldırmakla suçlanan Ryan Giggs'in EURO 2020'de takımın başında olmayacağını açıkladı.

A Milli Takımımızın EURO 2020 gruplarındaki rakibi Galler'in teknik direktörü Ryan Giggs görevinden alındı.

EURO 2020 sürecinde Galler Milli Takımı'nın başında Robert Page'in yer alacağı duyuruldu.

GIGGS NEDEN AYRILDI?

Ryan Giggs, iki kadına saldırmak ve zorlayıcı davranışlar sergilemekle suçlanıyor.

A Milli Futbol Takımı, EURO 2020'de İtalya, İsviçre ve Galler ile kozlarını paylaşacak.

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