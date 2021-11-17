Son Dakika: A Milli Takım'ın play-off'taki muhtemel rakipleri belli oldu! Dünya Kupası öncesi dev rakipler...

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2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki son maçında A Milli Futbol Takımı, deplasmanda Karadağ'ı geriden gelerek 2-1 mağlup etti. Milliler, Hollanda'nın Norveç'i mağlup etmesiyle play-off oynama hakkı kazandı.

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde maçlar tamamlanırken, play-off'ta mücadele edecek tüm takımlar da belli oldu.

Galler'in Belçika ile 1-1 berabere kalmasıyla A Milli Takım, play-off'ta seri başı olma şansını kaybetti.

Mart ayında oynanacak play-off'larda mücadele edecek takımlar şöyle;

Portekiz

İskoçya

İtalya

Rusya

İsveç

Galler

Türkiye

Polonya

Makedonya

Finlandiya

Avusturya

Kuzey Makedonya

DEV RAKİPLER BİZİ BEKLİYOR

Seri başı olma şansını kaybeden millileri play-off'larda birbirinden zorlu rakipler bekliyor.

İşte Türkiye'nin play-off'taki rakipleri;

Galler

İsveç

Portekiz

İskoçya

İtalya

Rusya

Bu gönderiyi Instagram'da gör Spor Arena (@sporarena)'in paylaştığı bir gönderi

PLAY-OFF KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?



Dünya Kupası play-off kura çekimi, 26 Kasım Cuma günü TSİ 19.00'da İsviçre'nin Zürih kentindeki FIFA merkezinde gerçekleştirilecek.



Play-off etabında, Avrupa Elemeleri'nde gruplarında ikinci sırada yer alan 10 takım ile Uluslar Ligi'nden gelen 2 takım mücadele edecek. Seri başı uygulamasının olacağı kura çekimi sonunda 12 takım 4'erli 3 gruba ayrılacak. Milli takım kura çekiminde seri başı olmayacak.



Milli takımın muhtemel rakipleri, seri başı takımlar Portekiz, İskoçya, İtalya, Rusya, İsveç ve Galler oldu. Kura çekiminde Türkiye ile birlikte yer alacak takımlar ise Polonya, Kuzey Makedonya, Ukrayna, Çekya ve Avusturya'dan oluştu.



Takımlar gruplarında tek maç üzerinden yarı final ve final maçları oynayacak. Play-off etabından toplam 3 takım daha Katar biletini alacak.



Play-off'larda yarı final maçları 24 Mart, final maçları ise 29 Mart'ta yapılacak. Play-off yarı final maçları, seri başı takımların ev sahipliğinde oynanacak.

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PLAY-OFF FORMATI DEĞİŞTİ

Değişen Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off formatı ile play-off'lar, 12 takımın 4'erli oluşturduğu 3 grupta oynanacak. Bu 3 grupta yarı final ve final maçlarını kazanıp zirvede bitiren takımlar Katar bileti alacak.

Seri başı olma hakkı elde edemeyen millilerimiz, yarı finaldeki ilk maçını deplasmanda oynayacak. Milliler finale yükselmesi halinde ev sahibi takım kura ile belli olacak.

Tek maç usulüne göre oynanacak play-offlarda ilk maçı kazanmamız halinde diğer eşleşmenin galibiyle oynayacağız ve bu maçı da kazanırsak Katar biletini cebimize koyacağız.

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Play-off'ların kuraları 26 Kasım tarihinde çekilecek. Yarı final maçları 24 ve 25 Mart, final maçları ise 28 ve 29 Mart tarihlerinde oynanacak.