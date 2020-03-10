MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | A Milli Takımın Slovenya ve Avusturya maçları koronavirüs sebebiyle seyircisiz!
GeriFutbol Son Dakika | A Milli Takımın Slovenya ve Avusturya maçları koronavirüs sebebiyle seyircisiz!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 10.03.2020 - 15:58,Son Güncelleme:/

Son Dakika | A Milli Takımın Slovenya ve Avusturya maçları koronavirüs sebebiyle seyircisiz!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

A Milli Futbol Takımımızın Slovenya ve Avusturya hazırlık maçları koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacak.

A Milli Futbol Takımı'nın 27 Mart'ta Slovenya'ya konuk olacağı hazırlık karşılaşması, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında seyircisiz oynananacak.

Koronavirüs vakası sayısının 31'e çıktığı Slovenya'da hükümet, salgının yayılmasını engellemek amacıyla ek tedbirler aldı.

Slovenya Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, yeni tedbirler kapsamında, Alp Disiplini Kupası da dahil olmak üzere açık alanda gerçekleştirilecek 500 ve üzeri ziyaretçili tüm spor etkinliklerinin seyircisiz yapılmasına karar verildiği kaydedildi.

Ayrıca, kapalı alanlardaki spor etkinliklerinin de 100 kişi ile sınırlandırıldığı duyuruldu.

Barlas Ateşli ve Cengiz İzmitli, Şampiyonlar Ligi maçlarını değerlendirdi! #iddaa

MevzuBahis | 10-11 Mart 2020 İddaa tahminleriSpor Arena editörlerinden Barlas Ateşli ve Cengiz İzmitli, iddaa programı MevzuBahis'te, Şampiyonlar Ligi maçlarını değerlendirdi, iddaa kuponlarını paylaştı.
daha fazla video için

Son Dakika | A Milli Takımın Slovenya ve Avusturya maçları koronavirüs sebebiyle seyircisiz

İlk 100 TL'lik iddaa oyununa 10 TL hediye Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle