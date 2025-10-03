×
Son dakika... A Milli Takım'ın Bulgaristan ve Gürcistan maçları için aday kadrosu belli oldu!

Güncelleme Tarihi:

#A Milli Takım#2026 Dünya Kupası Elemeleri#Aday Kadro
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2025 13:54

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri’nde Bulgaristan ve Gürcistan’la karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı.

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 11 Ekim'de deplasmanda Bulgaristan ve 14 Ekim'de Kocaeli'de Gürcistan'la karşılaşacak A Millî Takımımızın aday kadrosu ve programı açıklandı.

Vincenzo Montella tarafından aday kadroya davet edilen 27 futbolcu şu şekilde:

Kaleciler: Altay Bayındır, Berke Özer, Mert Günok, Uğurcan Çakır

Defans: Zeki Çelik, Mert Müldür, Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu

Orta saha: Atakan Karazor, İsmail Yüksek, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu

Forvet: İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, Kenan Yıldız, Can Uzun, Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül

***Barış Alper Yılmaz, 11 Ekim'de oynanacak Bulgaristan - Türkiye karşılaşmasında cezası nedeniyle yer alamayacak.

