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GeriFutbol Son Dakika | A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu!
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Futbol
Haber Giriş: 02.10.2020 - 18:21 | Son Güncelleme:

Son Dakika | A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu!

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Son Dakika | A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu!
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A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı Rusya ve Sırbistan maçlarının aday kadrosu açıklandı.

Kaleciler; Mert Günok, Gökhan Akkan, Uğurcan Çakır.

Defans; Zeki Çelik, Mert Müldür, Nazım SAngare, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Umut Meraş, Hasan Ali Kaldırım.

Orta saha; Cengiz Ünder, Efecan Karaca, Dorukhan Toköz, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can, Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan ,Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Emre Kılınç.

Forvet; Ahmet Kutucu, Burak Yılmaz, Enes Ünal, Kenan Karaman.

Son Dakika | A Milli Takımın aday kadrosu belli oldu

 

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