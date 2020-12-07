Son Dakika | A Milli Takım'ın 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu!
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Türkiye'nin rakipleri belli oldu. A Milli Takımımız G Grubu'nda Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık ile eşleşti.
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kura çekimi' ile Türkiye'nin rakipleri belli oldu
İşte 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grupları
A Grubu: Portekiz, Sırbistan, İrlanda Cumhuriyeti, Lüksemburg, Azerbaycan
B Grubu: İspanya, İsveç, Yunanistan, Gürcistan, Kosova
C Grubu: İtalya, İsviçre, Kuzey İrlanda, Bulgaristan, Litvanya
D Grubu: Fransa, Ukrayna, Finlandiya, Bosna Hersek, Kazakistan
E Grubu: Belçika, Galler, Çekya, Belarus, Estonya
F Grubu: Danimarka, Avusturya, İskoçya, İsrail, Faroe Adaları, Moldova
G Grubu: Hollanda, Türkiye, Norveç, Karadağ, Letonya, Cebelitarık
H Grubu: Hırvatistan, Slovakya, Rusya, Slovenya, Kıbrıs, Malta
I Grubu: İngiltere, Polonya, Macaristan, Arnavutluk, Andorra, San Marino
J Grubu: Almanya, Romanya, İzlanda, Kuzey Makedonya, Ermenistan, Liechtenstein
AVRUPA ELEMELERİ FORMATI
Avrupa elemelerinde takımlar, 6'şarlı 5 ve 5'erli 5 gruba ayrıldı.
Takımlar, gruplarında iç ve dış sahada olmak üzere birbirleriyle iki kez karşılaşacak. Bu karşılaşmalar, gelecek yıl mart ile kasım ayları arasında oynanacak.
Gruplarını lider tamamlayan 10 takım, doğrudan 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılacak. Grup ikincisi 10 takım ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek iki ekip ise play-off maçlarına çıkarak Dünya Kupası vizesi arayacak.
Tek maç eleme usulüyle oynanacak 12 takımlı play-off maçlarının ardından Dünya Kupası'na katılacak diğer 3 ülke de belli olacak.
Eleme grupları maç tarihleri şu şekilde:
1. Maçlar: 24-25 Mart 2021
2. Maçlar: 27-28 Mart 2021
3. Maçlar: 30-31 Mart 2021
4. Maçlar: 1-2 Eylül 2021
5. Maçlar: 4-5 Eylül 2021
6. Maçlar: 7-8 Eylül 2021
7. Maçlar: 8-9 Ekim 2021
8. Maçlar: 11-12 Ekim 2021
9. Maçlar: 11-13 Kasım 2021
10. Maçlar: 14-16 Kasım 2021
Play-off maçlarının tarihleri
24-25 ve 28-29 Mart 2022
Tarihte ilk kez kışın düzenlenecek
Tarihte ilk kez kış aylarında düzenlenecek 2022 Dünya Kupası 18 Kasım’da başlayıp 18 Aralık’ta sona erecek.
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