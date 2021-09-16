Son Dakika: A Milli Takım'dan Stefan Kuntz dönemi başlıyor! Türk yardımcısı için ilk aday...

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A Milli Takım'da Şenol Güneş'in ayrılığı sonrası teknik adam arayışına giren TFF, Almanya U21 hocası Stefan Kuntz isminde uzlaştı.



A Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop'un Almanya'da yaptığı görüşmeler sonucunda Türkiye'ye gelen ve Riva'da prensipte el sıkışılan Alman çalıştırıcı, ülkesindeki prosedürleri tamamlamak için Almanya'ya geri döndü.

YARDIMCISI KİM OLACAK?



58 yaşındaki teknik adamla 3 yıllık anlaşmaya varılırken TFF yönetimi, şimdi Dünya Kupası Eleme Grubu'nda, Kuntz'un yanında olacak ve ona yardım edecek yerli antrenör için arayışa girdi.

Gündemdeki isimler Alman patentli olanve... Fanatik'in haberine göre TFF yönetimi Mustafa Doğan isminde karar kıldı.

2017 VE 2021'DE AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU

Teknik direktörlük kariyerine Neunkirchen takımında başlayan Stefan Kuntz sırasıyla Karlsruhe, Mannheim, Arlen, Kkoblez, Bochum, K'lautern takımlarını çalıştırdı.

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2016 yılında Almanya U21 Milli Takımı'nın başına geçen tecrübeli çalıştırıcı 2017 ve 2021 yıllarında Avrupa Şampiyonluğu zaferine ulaştı. Kuntz, sahaya yansıttığı pozitif futbol ve yetiştirdiği genç yıldızlarla dikkat çekiyor.