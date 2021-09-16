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Son Dakika: A Milli Takım'dan Stefan Kuntz dönemi başlıyor! Türk yardımcısı için ilk aday...

#Stefan Kuntz#A Milli Takım#Tff
Son Dakika: A Milli Takımdan Stefan Kuntz dönemi başlıyor Türk yardımcısı için ilk aday...

TFF, Alman teknik adam Stefan Kuntz'la 3 yıllık anlaşma sağlarken 58 yaşındaki hocanın önümüzdeki günlerde Türkiye’ye gelip sözleşme imzalaması bekleniyor. Peki Kuntz'un yardımcısı kim olacak? Bu pozisyon için belirlenen aday ise Türk. İşte detaylar...

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A Milli Takım'da Şenol Güneş'in ayrılığı sonrası teknik adam arayışına giren TFF, Almanya U21 hocası Stefan Kuntz isminde uzlaştı.

A Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop'un Almanya'da yaptığı görüşmeler sonucunda Türkiye'ye gelen ve Riva'da prensipte el sıkışılan Alman çalıştırıcı, ülkesindeki prosedürleri tamamlamak için Almanya'ya geri döndü.

Stefan Kuntz: Türk milli marşının ilk satırlarını ezberledim

Stefan Kuntz: Türk milli marşının ilk satırlarını ezberledim!

YARDIMCISI KİM OLACAK?

58 yaşındaki teknik adamla 3 yıllık anlaşmaya varılırken TFF yönetimi, şimdi Dünya Kupası Eleme Grubu'nda, Kuntz'un yanında olacak ve ona yardım edecek yerli antrenör için arayışa girdi.

Son Dakika: A Milli Takımdan Stefan Kuntz dönemi başlıyor Türk yardımcısı için ilk aday...



Gündemdeki isimler Alman patentli olan Tayfun Korkut, Mustafa Doğan ve Tayfur Havutçu... Fanatik'in haberine göre TFF yönetimi Mustafa Doğan isminde karar kıldı.

İstanbula gelen Stefan Kuntzdan Milli Takım açıklaması

İstanbul'a gelen Stefan Kuntz'dan Milli Takım açıklaması

2017 VE 2021'DE AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU

Teknik direktörlük kariyerine Neunkirchen takımında başlayan Stefan Kuntz sırasıyla Karlsruhe, Mannheim, Arlen, Kkoblez, Bochum, K'lautern takımlarını çalıştırdı.

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2016 yılında Almanya U21 Milli Takımı'nın başına geçen tecrübeli çalıştırıcı 2017 ve 2021 yıllarında Avrupa Şampiyonluğu zaferine ulaştı. Kuntz, sahaya yansıttığı pozitif futbol ve yetiştirdiği genç yıldızlarla dikkat çekiyor.

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#Stefan Kuntz#A Milli Takım#Tff