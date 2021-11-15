Son Dakika: A Milli Takım'da Stefan Kuntz'tan, Karadağ maçı öncesi galibiyet mesajı! "Yapmamız gereken..."

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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Karadağ ile oynanacak Dünya Kupası Avrupa Elemeleri son maçı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kuntz'un açıklamaları şöyle;

Bizler hocalar olarak planlarımızı burada anlatamayız. Karadağ Teknik Direktörü Miodrag Radulovic'i çıkarttığı iyi işten dolayı tebrik ediyorum.

"VERDİĞİNİZ DURAN TOP TAVSİYESİ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Cebelitarık maçında 14'te 1 korner bizim için kötü bir istatistik mi diyorsunuz? Karadağ karşısında duran topların işe yarayacağına dair verdiğiniz tavsiyeye teşekkür ediyorum. Takımım 6 gol attığı için mutluyum. Farklı şekillerde asist ve gol atmaya çalışıyoruz. Duran toplar, ortalar ve 3. bölgede yapılan paslarla goller atmak istiyoruz. Ben takımımı 6-0'lık galibiyetten ötürü tebrik ediyorum. Biz normalde kendi kalitemize odaklanırız. Bizim planımız böyledir. Kimin hazır olduğuna dair bir maç planı çıkartırız. Çıkartmış olduğumuz bu maç planıyla da galip gelmeye çalışırız.

"İLK 11'E ETKİ EDECEK 2 DURUM VAR"

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İki tane önemli konu var. Abdülkadir hazır olur mu göreceğiz. İkinci konu da Cebelitarık maçında oynayanların durumu. Ne kadar etkilendiler, durumları ne? Karadağ maçındaki ilk 11'imize tesir edecek etkenler bunlar olacak.

"ÖNCE KARADAĞ MAÇINA BAKALIM, SONRA..."

Biz aslında henüz hiçbir şeyi başarmış değiliz. İki maçı da kazanmalıyız demiştik, birini kazandık, diğerini de kazanmak zorundayız. Yapmamız gereken şeylerde bir değişiklik yok, aynı. Önce Karadağ maçın skoruna bakalım, sonra mutlulukla sorularınızı cevaplarım.

"TARAFTARIMIZIN BURADA OLMASI ÇOK İYİ"

Bazen rakibinizin de baskı altında olması sizin için avantajdır. Onların da sırtına bir yük binmiş olacaktır. Bu karşılaşma, Karadağ'ın genç oyuncularının kendilerini göstermeleri için bir fırsat olacaktır. Biz kendi oyunumuza odaklanalım, yapacaklarımıza bakalım ve kendi takımımızla ilgili konuşalım. Taraftarımızın burada olması çok iyi. Bizi desteklemeye kim gelirse gelsin kapımız onlara açık, çok mutlu oluruz. Karadağ'ın iki kez 2-0'dan geri dönmesi, mental manada çok güçlü bir takımla oynadığımız anlamına geliyor.