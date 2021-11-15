Son Dakika: A Milli Takım'da Stefan Kuntz'tan, Karadağ maçı öncesi galibiyet mesajı! "Yapmamız gereken..."

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Avrupanın korktuğu oldu, durum kontrolden çıktı Bugün kapıya dayandılar...Avrupa'nın korktuğu oldu, durum kontrolden çıktı! Bugün kapıya dayandılar...#Belarus
Emre Belözoğlu ilk kez açıkladı Teklif ve F.Bahçe...Emre Belözoğlu ilk kez açıkladı! Teklif ve F.Bahçe...#Emre Belözoğlu
Bitcoinin en büyük sırrı çözülüyor Satoshi Nakamotonun kim olduğu ortaya çıkıyorBitcoin'in en büyük sırrı çözülüyor! Satoshi Nakamoto'nun kim olduğu ortaya çıkıyor#Bitcoin
Karaismailoğlu CNN Türkte açıkladı Kanal İstanbulda yüzde 30 detayıKaraismailoğlu CNN Türk'te açıkladı! Kanal İstanbul'da yüzde 30 detayı#Adil Karaismailoğlu
Bakan Koca böyle duyurdu İlk kez ülke gündemine taşımak istiyoruzBakan Koca böyle duyurdu! "İlk kez ülke gündemine taşımak istiyoruz"#Koronavirüs
Görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı Flaş gelişmeGörüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı! Flaş gelişme#Yalova
Başak Cengizin hunharca katledilmesi... Bu zihniyete karşı seferberlik oluşturmalıyızBaşak Cengiz'in hunharca katledilmesi... "Bu zihniyete karşı seferberlik oluşturmalıyız"#AK PARTİ
İşte o canavarın evi Fotoğraflara DHA ulaştı...İşte o canavarın evi! Fotoğraflara DHA ulaştı...#Samuray Kılıcı
Tarihi keşif 40 milyon yıl öncesine ait...Tarihi keşif! 40 milyon yıl öncesine ait...#Fosil
Devlet Bahçeli’den talimat Herkes Müslüme için seferber olduDevlet Bahçeli’den talimat! Herkes Müslüme için seferber oldu#Müslüme Yağal
Süper Ligde inanılmaz Vedat Muriqi çalımı F.Bahçe beklenirken...Süper Lig'de inanılmaz Vedat Muriqi çalımı! F.Bahçe beklenirken...#Vedat Muriqi
Teröristin çimantosu Lafargedan O tüneller görüntülendiTeröristin çimantosu Lafarge'dan! O tüneller görüntülendi#Lafarge
Borsa İstanbula BBVA dopingi Türkiye ekonomisine duyulan güveni teyit ediyorBorsa İstanbul'a 'BBVA' dopingi! 'Türkiye ekonomisine duyulan güveni teyit ediyor'#BORSA İstanbul
Fenerbahçeden ayrılışı olay olmuştu Almanyada kayıp aranıyor...Fenerbahçe'den ayrılışı olay olmuştu! Almanya'da kayıp aranıyor...#Ömer Faruk Beyaz
Kovid testleri neden negatif çıkıyor Gizem çözüldü...Kovid testleri neden negatif çıkıyor? Gizem çözüldü...#Koronavirüs
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Son Dakika: A Milli Takım'da Stefan Kuntz'tan, Karadağ maçı öncesi galibiyet mesajı! "Yapmamız gereken..."

#Stefan Kuntz#A Milli Takım#Karadağ
Son Dakika: A Milli Takımda Stefan Kuntztan, Karadağ maçı öncesi galibiyet mesajı Yapmamız gereken...

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntuz, Karadağ ile oynanacak tarihi mücadele öncesi açıklamalarda bulundu. Kuntz, kritik karşılaşma öncesi yapmaları gereken şeylerin değişmediğini ve öncelikle kendi maçlarına odaklanacaklarını belirtti.

Haberin Devamı

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Karadağ ile oynanacak Dünya Kupası Avrupa Elemeleri son maçı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kuntz'un açıklamaları şöyle;

Bizler hocalar olarak planlarımızı burada anlatamayız. Karadağ Teknik Direktörü Miodrag Radulovic'i çıkarttığı iyi işten dolayı tebrik ediyorum.

"VERDİĞİNİZ DURAN TOP TAVSİYESİ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Cebelitarık maçında 14'te 1 korner bizim için kötü bir istatistik mi diyorsunuz? Karadağ karşısında duran topların işe yarayacağına dair verdiğiniz tavsiyeye teşekkür ediyorum. Takımım 6 gol attığı için mutluyum. Farklı şekillerde asist ve gol atmaya çalışıyoruz. Duran toplar, ortalar ve 3. bölgede yapılan paslarla goller atmak istiyoruz. Ben takımımı 6-0'lık galibiyetten ötürü tebrik ediyorum. Biz normalde kendi kalitemize odaklanırız. Bizim planımız böyledir. Kimin hazır olduğuna dair bir maç planı çıkartırız. Çıkartmış olduğumuz bu maç planıyla da galip gelmeye çalışırız.

Gözden Kaçmasın

Karadağ - Türkiye maçı öncesi aktarmasız Dünya Kupası ihtimali... Kader mücadelesi; Hollanda - NorveçKaradağ - Türkiye maçı öncesi 'aktarmasız' Dünya Kupası ihtimali... Kader mücadelesi; Hollanda - Norveç Haberi görüntüle

"İLK 11'E ETKİ EDECEK 2 DURUM VAR"

Haberin Devamı

İki tane önemli konu var. Abdülkadir hazır olur mu göreceğiz. İkinci konu da Cebelitarık maçında oynayanların durumu. Ne kadar etkilendiler, durumları ne? Karadağ maçındaki ilk 11'imize tesir edecek etkenler bunlar olacak.

"ÖNCE KARADAĞ MAÇINA BAKALIM, SONRA..."

Biz aslında henüz hiçbir şeyi başarmış değiliz. İki maçı da kazanmalıyız demiştik, birini kazandık, diğerini de kazanmak zorundayız. Yapmamız gereken şeylerde bir değişiklik yok, aynı. Önce Karadağ maçın skoruna bakalım, sonra mutlulukla sorularınızı cevaplarım.

"TARAFTARIMIZIN BURADA OLMASI ÇOK İYİ"

Bazen rakibinizin de baskı altında olması sizin için avantajdır. Onların da sırtına bir yük binmiş olacaktır. Bu karşılaşma, Karadağ'ın genç oyuncularının kendilerini göstermeleri için bir fırsat olacaktır. Biz kendi oyunumuza odaklanalım, yapacaklarımıza bakalım ve kendi takımımızla ilgili konuşalım. Taraftarımızın burada olması çok iyi. Bizi desteklemeye kim gelirse gelsin kapımız onlara açık, çok mutlu oluruz. Karadağ'ın iki kez 2-0'dan geri dönmesi, mental manada çok güçlü bir takımla oynadığımız anlamına geliyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Stefan Kuntz#A Milli Takım#Karadağ

BAKMADAN GEÇME!

Ozan Orhon: Amerika’da yapamadım, kebapçıda şarkı söylüyordum

Ozan Orhon: Amerika’da yapamadım, kebapçıda şarkı söylüyordum!

#Ozan Orhon
Belarus krizi adım adım geldi

Belarus krizi adım adım geldi

#Belarus
Demet Özdemirden iddialara yanıt: Bugün estetiği fazla kaçırdım

Demet Özdemir'den iddialara yanıt: Bugün estetiği fazla kaçırdım

#Serap Paköz