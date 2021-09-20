Son Dakika: A Milli Takım'da Stefan Kuntz dönemi başladı! Dikkat çeken Sergen Yalçın itirafı...

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A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevine getirilen Stefan Kuntz, düzenlenen törenle 3 yıllık resmi sözleşmeyi imzaladı.

İşte törende yapılan açıklamalar;

HAMİT ALTINTOP

İlk olarak Ampute Milli Takımımızı tebrik etmek istiyorum. Güzel bir performansla, kaliteli bir oyunla, galibiyetlerle ve kupayla bizi gururlandırdılar. Osman hocamızı ve bütün takımı tebrik ediyorum. İnşallah bize de A takım için nasip olur. Selim abiye ve Şenol Güneş'e hizmetleri için teşekkür ediyorum. Şenol Güneş'e hayatında başarı diliyorum. Selim abiyle yolumuza devam ediyoruz zaten. Eski bir milli futbolcu olarak böyle bir karara başkanımızla birlikte ortak olmaktan gurur duyuyorum. Bana böyle bir sorumluluk verdikleri için onlara teşekkür ediyorum. Ben Hamit Altıntop olarak bu zor sorumluluğu keyfe çevireceğimden emin olabilirsiniz. Zor bir görev, ne yapmamız gerektiğinin de farkındayız. Başkanımız önderliğinde yönetimle beraber yeni bir hoca kararı aldık. Stefan Kuntz'a hayırlı olsun diyorum. Genç, modern, taktiksel olarak en üst seviyede oynama hedefiyle kendisini tanıtmak istiyoruz. Kendisi sorumluluğunun bilincinde. Beraber çok güzel konuşmalar yaptık. Ben kendisine birikimimle ve kalitemle destek olacağımın sözünü verdim. Almanya Ümit Milli Takımı'nda 5 başarılı yıl geçirdikten sonra A takımı hak ettiğini düşünüyoruz. Almanya'da bu şansı bulamadı ama ikinci vatanında bu şansı kendisine verdik. Umuyorum ki bu şansı değerlendirecektir. Nihat Özdemir başkanıma ve yönetim kurulu üyelerimize bana bu görevi verdikleri için teşekkür ediyorum. Umarım başarılı günlerde yeniden buluşuruz.

NİHAT ÖZDEMİR

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Bugün Milli Takımımızda yeni bir döneme başlıyoruz. Öncelikle Şenol Güneş hocamıza bugüne kadar yaptığı katkıları için teşekkür etmek istiyorum. Kendisiyle çok güzel günler yaşadık. Son dönemde kan değişikliği gereği duyduk ve Şenol Hocamızla karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Daha sonra yönetimimizle değerlendirmeler yaparak Stefan Kuntz'u göreve getirme kararı aldık. Son 5 yılda Almanya Ümit Milli Takımı'yla yakaladığı başarılarla adını tarihe yazdırdı. Elemelerde kalan 4 maçta, özellikle Norveç maçında ülkemizi Milli Takım etrafında toplanmaya davet ediyorum. A Milli Takım her şeyin üstünde, başka takımımız yok. 20 yıl sonra Dünya Kupası'na katılmak istiyoruz. Eğer ki başaramazsak gerekli dersleri çıkarıp yolumuza hemen devam edeceğiz. Almanya'daki EURO 2024'e hazırlanmaya başlayacağız. Her ne sonuç alırsak alalım çocuklarımızı ve hocamızı tartışma konusu yapmayalım. Lütfen Stefan Kuntz'u yerli - yabancı meselesinin içine çekerek kendisini yıpratmayalım. Kendisi Milli Takım'ın ilk yabancı hocası değil. Biz kendisine inanıyoruz, uzun yıllar birlikte çalışmak istiyoruz. Kuntz'un en büyük yardımcısı Hamit Altıntop olacaktır. Yeni süreçte Hamit Altıntop Milli Takımlardan sorumlu olacak ve tecrübesini ortaya koyacaktır. Hem Almanya hem de Türkiye'yi bilen biri olarak hocamızla bizler arasında köprü olacaktır. Stefan Kuntz ile görüşme yapmamıza izin veren ve bize kolaylık sağlayan Almanya Futbol Federasyonu'na teşekkürü borç biliyorum. Türkiye ve Almanya federasyonları arasındaki dostluğun sembolü olarak bir harekete imza attılar. İlk günden itibaren görüşmeleri Servet Yardımcı, Erhan Kamışlı ve Hamit Altıntop, yaptıkları çalışmalarla bu anlaşmanın mimarı oldular. Selim Soydan'a da teşekkür ediyorum. 2,5 yılda takımımıza katkı sağladı. Hak etmediği eleştiriler de aldı. Kendisi yönetim kurulu üyemiz olarak çalışmalarımıza katkı vermeye devam edecek.

STEFAN KUNTZ

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Hamit beni ilk aradığında gururlu hissettim. Çok başarılı Türk teknik direktörlerin ardından göreve başladığım için mutluyum. Bugünkü imza töreninden sonra tüm gücümüzü toplayıp hızlı bir şekilde Norveç maçına hazırlanacağız. Teknik direktör dışarıya açılan bir yüzdür. İyi çalışan bir ekip de önemlidir. Ekip denilince sadece oyuncular değil, herkesin ona destek olması gerekmektedir. Başkanımıza ve yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Almanya federasyonu ile son derece profesyonel görüşmeler yürüttüler. Sert müzakereler oldu ama adil bir sonuç ortaya çıktı. Sonunda buradayım. Evime döndüm diyebilirim. Beşiktaş'ta geçirdiğim 1 yıl inanılmazdı. Eşim bugün bile 'Bir yerde hata yaptıysak Türkiye'den erken ayrılmaktı' der. Rıza'yı, Metin'i hatırlıyorum. Sergen'i teknik direktör olarak gördüğümde kahkahalar attım. Onun antrenör olup şampiyon olması inanılmaz. Recep'i hatırlıyorum, Alpay'ı hatırlıyorum. Alpay politikaya atılmış sanıyorum. Bunları söylerken gözlerime baktığınızda mutluluğu görebilirsiniz. Aileme Türkiye ile görüştüğümü söylediğimde verdikleri cevap 'Biz de seninle gelelim' oldu. Bundan daha iyi bir iltifat olamaz. Bana gösterilen bu inanç için teşekkür ediyorum. Güç ve pozitif enerji doluyum. Türk oyuncuların potansiyellerini biliyorum. Onlara organizasyon ve yapı kazandıracağız. Yeniden Türk bayrağına bakarak başarılarımızı kutlayacağız. Burada oturup zaferlerden bahsetmek, başarısızlıklardan bahsetmekten daha güzel olacaktır. Umarım başarılı günler geçiririz.

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KUNTZ: SERGEN YALÇIN OYNADIĞIM EN İYİ ORTA SAHA OYUNCUSUYDU

Sergen'e gülmemin sebebi en üst değerlerinden birisinin disiplin ve iyi çalışma olduğunu duydum ancak futbolculuğunda öncelik listesinde disiplin olduğunu söyleyemem. Dürüst olmam gerekirse onu gördüm ve kendime baktım, Sergen de Beşiktaş'taki kilosunda değil, ben de değilim. Sergen oynadığım en iyi orta saha oyuncusuydu.

Kesinlikle Türkçe öğreneceğim. Sahadayken aklıma Beşiktaş'tayken öğrendiğim futbol Türkçesi diyebileceğim kelimeler gelecektir. Fikirlerimi şimdiden anlatmayı istemiyorum. Önce oyuncularla görüşeceğim, kulüplerle, antrenörlerle görüşeceğim. Her farklı fikre açığım. Hamit bana bu görüşmelerde ve kararlarda yardımcı olacaktır. İzlediğim maçlar oldu. Kafamda fikirler var ancak daha temkinli gideceğiz.

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NİHAT ÖZDEMİR: KUNTZ'UN TAZMİNATI VAR

Sözleşmemiz 3 yıl. Her kontratta olduğu gibi bunda da tazminat maddesi vardır. İmzaladığımız tazminat maddesinden memnunuz, kendisine teşekkür ediyoruz. TFF ile Şenol Güneş arasında yapılan sözleşmede belirlenen tazminatın yarısından azına anlaştık ve karşılıklı ibralaştık.

HAMİT ALTINTOP: İYİ FUTBOL İÇİN 6 AYDIR ÇALIŞIYORUZ

Bizim hedefimiz Türkiye'de futbol kültürünü ve sevgisini artırmak. Eski heyecanı ve gururu yaşatabilmek. Sorumluluğumuz sadece saha içi değil, saha dışında da duruşumuzla bunu bağdaştırmak istiyoruz. Yönetimdeki abilerimiz her konuda bilgili, destekledikleri için teşekkür ederim. Nasıl daha iyi futbol oynarız diye son 6 aydır çalışıyoruz. Stefan Kuntz ile bunu nasıl daha iyi seviyeye getiririz, hızlandırabiliriz diye düşünüyoruz.

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STEFAN KUNTZ: AHMED KUTUCU'NUN ALMANYA'DA OYNAMASI İÇİN ÇOK ÇABALADIM

Mart ayındaki performans, beni bu işi almaya karar verdiğimde heyecanlandıran şey olmuştu. Yapacağım şey bu potansiyele nasıl ulaşabiliriz diye düşünmek olacak. Ahmed Kutucu, şunu size söyleyecektir; Almanya'da oynaması için çok uğraştım ama kendisi Türkiye'yi seçti. Türk Milli Takımı'nda oynayan bazı oyuncular Alman takımlarında oynadıkları için dil bariyerini aşacağımızı düşünüyorum. Deneyimlerimi, bilgilerimi toplayarak genç Türk oyuncuların milli takım düzeyine çıkmaları için gerekeni yapacağım.

STEFAN KUNTZ: ÜST DÜZEY OYNAYACAKLARLAR VE RAHAT HİSSEDECEKLER

21 yaş altında 2 yılda bir yeni oyuncular geliyordu. Burada iyi bir tecrübe edindik. Benim oyuncuya gittiğim değil oyuncunun da bana geldiği iletişimi destekliyorum. Oyuncu ve onun kişiliği arasında ayrım yapmayı biliyorum. Ekip ruhu kolay telaffuz edilen şeyler ama gerçek bir ekip kurmak için harcamanız gereken çaba çok fazla. Gerçek bir ekip olduğunuzda çok daha dirayetli oluyorsunuz sahada. Bütün bir ülkenin bizimle gurur duymasını istiyorum. Her teknik adamın bir teknik vizyonu vardır. Oyuncuları kulüplerinde oynadıkları gibi izlemek gerekiyor. 11 tane yapboz parçası bulacağım, bunlar kulüpteki gibi üst düzey oynayacaklar ve rahat hissedecekler. İşte bunu oluşturmak istiyorum.

HAMİT ALTINTOP: 20-25 HOCAYLA GÖRÜŞTÜM

Hedefimiz çok büyük. Türkiye'nin hedefinin de çok büyük olması gerekir. Şenol Hocamızla ayrıldıktan sonra 20-25 hocayla görüştük. Bazı konuşmalarımızda Servet Bey ve Erhan Bey de bulundu. Türkiye'nin albenisi çok. Ancak içeriden olmadıkları için eksiklerimizi göremiyorlar. Gerçekler var bu gerçeklerimizi görme vakti. Eksiklerimizi görüp, futbolcu arkadaşlarımıza gerçekçi yaklaşmalıyız. Bunları en kısa zamanda telafi etmeye çalışacağız. Coşku ve heyecan bende, hocamızda, başkanımızda bulunuyor. Birbirimizi en iyi şekilde destekleyelim. Bu çocukları doğru mesajlarla, enerjiyle el üstünde tutalım. Ben bu milli takımı o kadar iyi biliyorum ki. 5 maçın açıklaması yok. Hepimizin bunda payı var. Donuklardı 5 maçta. Bilim ve eğitime çok önem vereceğiz ve Kuntz'a her konuda yardımcı olmaya çalışacağız. Bu ciddiyeti, bu güzel oyunu güzel anılarla kutlarız umarım. En kısa sürede futbolumuzu konuşmak için yine bir araya geleceğiz. Taktiğimizi konuşacağız. Şimdi Stefan bugünün tadını çıkarsın, yarın iş başı yapacak. Onu zaten uyardım.

HAMİT ALTINTOP: YARDIMCILARI ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE AÇIKLAYACAĞIZ

Hocamızın 2 kendi tercih ettiği yardımcısı olacak. Diğer arkadaşlarla ilgili küçük bir çalışmamız var. Tabii ki kendi tercihlerini yapmıştır, uygunluk görürsek görev vereceğiz. Ülkemizi iyi tanıyan bir arkadaşımızın da ekipte olması öngörülüyor. Tam kadroyu da inşallah önümüzdeki günlerde açıklayacağız.

STEFAN KUNTZ: EN TÜRK ALMAN OLMAK İSTİYORUM

Beşiktaş döneminde bazen 4. oluyorduk, sayın Seba ile bir toplantı yapılıyordu ve sonrasında bazı disiplin önlemleri alınıyordu. Beşiktaş'ta oynadığım zamanda kaybettiğimiz ve kazandığımızda neler olduğunu biliyorum. Almanya belki bu kadar duygusal olmuyor ama baskı en az buradaki kadar oluyor. Ben hep pozitif bir şekilde yola çıkmak gerektiğini düşünürüm. Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde kutlamanın ne kadar güzel olduğunu konuşmak istiyorum. En Alman Türk olmak istiyorum ya da en Türk Alman.

HAMİT ALTINTOP: SİZLERLE DAHA FAZLA BİLGİ PAYLAŞACAĞIM

Saha içi değil saha dışında da değişimler olacak. Bu değişimler arasında medya ile ilişkiler de daha farklı olacak. Daha fazla bilgiler paylaşacağım. Sizlerin içi rahat olabilir, daha çok görüşeceğimizden emin olabilirsiniz. Kamp araları çok değerlidir, oyuncularımızın ne yaptıklarını takip etmek ve ruh hallerini en üst seviyede takip etmek istiyoruz.