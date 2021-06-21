Son Dakika: A Milli Takım'da şoke eden iddia! Oyuncular arasında idmanda kavga...

A Grubu'nda İtalya, Galler ve İsviçre'ye yenilerek EURO 2020'den elenen A Milli Takım 'ın son antrenmanında kavga çıktığı öğrenildi. Şenol Güneş'in iki futbolcuyu da sert bir şekilde uyardığı belirtildi. İşte son dakika haberinin detayları... A Milli Takımımız, İtalya'ya 3-0, Galler'e 2-0 kaybettikten sonra İsviçre'ye de 3-1 yenilerek büyük umutlarla gittiğimiz EURO 2020'ye erken veda etti.

19 YIL SONRA DIŞARIDAN AVLANDIK

A Milli Takımımız maçın ilk yarısında iki golünü de ceza sahası dışından yedi. 2002 Dünya Kupası'ndaki Güney Kore maçından bu yana Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonaları'nda bir maçta ceza sahası dışından iki golü birden 19 yıl sonra ilk kez yedik.

İRFAN CAN'DAN ŞEREF SAYISI

Turnuvayı golsüz tamamlamamızı önleyen İrfan Can Kahveci, İsviçre kalecisi Sommer'e de kariyerinde ikinci golünü attı. Milli futbolcu, Başakşehir forması ile 2019'da Avrupa Ligi'nde Mönchengladbach'ı deplasmanda 2-1 yendikleri maçta Sommer'in kalesine takımının ilk sayısını kaydetmişti.

DEFANS ÇÖKTÜ

Savunma hattında Leicester City'den Çağlar Söyüncü, Juventus'tan Merih Demiral gibi isimler bulunan A Milli Futbol Takımımız 3 maçta yediği 8 golle büyük hayal kırıklığı yarattı. Karşılaşma başına da kalesinde ortalama 2.66 gol gören millilerimiz 24 takım arasında kalan maçlar öncesi son sırada turnuvayı bitirdi.

MERT MÜLDÜR İSYAN ETTİ

İsviçre karşısında özellikle ilk yarıda dökülen Milli Takım'da tek isyan eden oyuncu Mert Müldür oldu. İlk yarıda rakip kaleye gitmek için büyük çaba sarf eden oyuncu sol bek olarak kariyerinde 2. kez sahaya çıktı. Mert, 3 isabetli şutla ilk 45 dakikayı tamamlarken bu devrede rakipten en çok top kapan oyuncumuz oldu.

İDMANDA GERGİNLİK

A Milli Takım'ın İsviçre maçı öncesi yaptığı bir idmanda, gergin anlar yaşandığı ortaya çıktı. Halil Dervişoğlu'nun, Enes Ünal ile bir pozisyon sonrası kavga ettiği öğrenildi. Sabah Gazetesi'nin iddiasına göre; Olay, araya giren diğer futbolcular tarafından daha da büyümeden önlenirken, Halil ayrıca Cengiz'le de bir tartışma yaşadı. Bu kavganın ardından teknik direktör Şenol Güneş, iki futbolcuyu da sert bir şekilde uyardı. Halil ile Enes dünkü maçın kadrosundaydı ancak oyuna giremedi. 21 yaşındaki Dervişoğlu turnuvada toplam 29 dakika forma giyebilirken, 24 yaşındaki Enes Ünal şampiyonada hiç süre alamadı.