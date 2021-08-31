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Son Dakika: A Milli Takım'da sakatlık şoku! Kadrodan çıkarıldı...
Son dakika haberi... 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Karadağ ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı'nda Halil Akbunar sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.
A Milli Futbol Takımı'nda Halil Akbunar sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.
TFF'den yapılan açıklamada, "Halil Akbunar, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri için kampa giren A Millî Takım'ımızın aday kadrosundan sakatlığı nedeniyle çıkarıldı" ifadelerine yer verildi.