MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika: A Milli Takım'da sakatlık şoku! Kadrodan çıkarıldı...
GeriFutbol Son Dakika: A Milli Takım'da sakatlık şoku! Kadrodan çıkarıldı...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 31.08.2021 - 15:36 | Son Güncelleme:

Son Dakika: A Milli Takım'da sakatlık şoku! Kadrodan çıkarıldı...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika: A Milli Takım'da sakatlık şoku! Kadrodan çıkarıldı...

Son dakika haberi... 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Karadağ ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı'nda Halil Akbunar sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

A Milli Futbol Takımı'nda Halil Akbunar sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Halil Akbunar, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri için kampa giren A Millî Takım'ımızın aday kadrosundan sakatlığı nedeniyle çıkarıldı" ifadelerine yer verildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi