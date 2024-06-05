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Son Dakika: A Milli Takım'da Ozak Kabak kadrodan çıkarıldı

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#Ozan Kabak#Milli Takım#Sakatlık
Son Dakika: A Milli Takımda Ozak Kabak kadrodan çıkarıldı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2024 13:51

Dün akşam oynanan İtalya maçında sakatlanan millî futbolcumuz Ozan Kabak EURO 2024 geniş kadrosundan çıkarıldı.

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A Milli Takım'ın İtalya ile oynadığı ve 0-0 eşitlikle sonuçlanan özel karşılaşmada forma giyen Ozan Kabak talihsiz bir sakatlık yaşamıştı.

Yapılan kontrollerin ardından Ozan'ın sağ diz ön çapraz bağlarında yırtık tespit edildi. Ozan, EURO 2024 geniş kadrosundan çıkarıldı.

TFF'den yapılan açıklama şöyle;

"Dün akşam oynanan İtalya - Türkiye özel maçı esnasında yaşadığı sakatlığın ardından sedyeyle oyundan çıkan, daha sonra da hastaneye götürülen millî futbolcumuz Ozan Kabak'ın muayene ve tetkikleri tamamlandı.

Yapılan kontroller sonucunda, Ozan'ın sağ diz ön çapraz bağlarında yırtık tespit edildi ve 24 yaşındaki defans oyuncumuz, sakatlığının ciddiyeti sebebiyle A Millî Takımımızın EURO 2024 geniş kadrosundan çıkarıldı.

Yaşamış olduğu talihsiz sakatlık nedeniyle Ozan Kabak'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede ve sağlıklı bir şekilde sahalara yeniden dönmesini diliyoruz."

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Böylece Çağlar Söyüncü'nün ardından Ozan Kabak, savunma bölgesinde verdiğimiz ikinci fire oldu.

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#Ozan Kabak#Milli Takım#Sakatlık

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