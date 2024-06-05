Son Dakika: A Milli Takım'da Ozak Kabak kadrodan çıkarıldı

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A Milli Takım'ın İtalya ile oynadığı ve 0-0 eşitlikle sonuçlanan özel karşılaşmada forma giyen Ozan Kabak talihsiz bir sakatlık yaşamıştı.

Yapılan kontrollerin ardından Ozan'ın sağ diz ön çapraz bağlarında yırtık tespit edildi. Ozan, EURO 2024 geniş kadrosundan çıkarıldı.



TFF'den yapılan açıklama şöyle;



"Dün akşam oynanan İtalya - Türkiye özel maçı esnasında yaşadığı sakatlığın ardından sedyeyle oyundan çıkan, daha sonra da hastaneye götürülen millî futbolcumuz Ozan Kabak'ın muayene ve tetkikleri tamamlandı.

Yapılan kontroller sonucunda, Ozan'ın sağ diz ön çapraz bağlarında yırtık tespit edildi ve 24 yaşındaki defans oyuncumuz, sakatlığının ciddiyeti sebebiyle A Millî Takımımızın EURO 2024 geniş kadrosundan çıkarıldı.

Yaşamış olduğu talihsiz sakatlık nedeniyle Ozan Kabak'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede ve sağlıklı bir şekilde sahalara yeniden dönmesini diliyoruz."

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ÇAĞLAR'IN ARDINDAN OZAN DA TURNUVADA YOK



Böylece Çağlar Söyüncü'nün ardından Ozan Kabak, savunma bölgesinde verdiğimiz ikinci fire oldu.