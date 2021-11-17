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Son Dakika: A Milli Takım'da Hakan Çalhanoğlu rüzgarı! Şenol Güneş sonrası olay yaratan istatistik...

#Hakan Çalhanoğlu#A Milli Takım#Stefan Kuntz
Son Dakika: A Milli Takımda Hakan Çalhanoğlu rüzgarı Şenol Güneş sonrası olay yaratan istatistik...

A Milli Futbol Takımımızın en tecrübeli isimlerinden Hakan Çalhanoğlu, son maçlarda gösterdiği performansla play-off bileti alınmasında büyük rol oynarken istatistikleri de dikkat çekti. Şenol Güneş sonrası Stefan Kuntz'la birlikte saha içindeki pozisyonu da değişen Çalhanoğlu, takımın saha içindeki yönlendiricisi olmayı başardı.

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2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki son maçında Karadağ'ı deplasmanda 2-1 yenerek play-off oynama hakkı kazanan A Milli Takımımızda büyük sevinç yaşanırken, Hakan Çalhanoğlu'nun maç sonu açıklamaları ve son maçlardaki performansı dikkat çekti.

Sezon başında Milan'dan ayrılarak ezeli rakibi Inter'e transfer olan 27 yaşındaki orta saha, performansıyla yeni takımının da en önemli isimlerinden olurken, son milli maçlardaki performansıyla da millilerin play-off oynamasında büyük pay sahibi oldu.

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MAÇ SONU ŞENOL GÜNEŞ'E GÖNDERME

Karadağ maçının ardından yaptığı açıklamada, "Hocamız 'Maçın en iyisisin, dışarıdan gelen seslere kulak asma, sen bu takımın en iyi oyuncularından birisin' dedi. Ben de 'Takmıyorum' dedim. Biz bunlara alıştık. Biz her zaman en iyi şekilde takıma katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Öyle bir diyalog geçti. Hocama teşekkür ediyorum. Beni istediğim pozisyonda oynatıyor. Burada çok rahatım. Inter'de oynadığım pozisyon. 6-8 arası bir pozisyon. Gençler halledecek artık önde işleri." ifadelerini kullanmıştı.

Başarılı futbolcunun bu sözleri, kendisini daha çok kanatta ve 10 numara pozisyonunda değerlendiren eski teknik direktör Şenol Güneş'e gönderme olarak yorumlanırken, Hakan'ın istatistikleri de gönderme ihtimalini kuvvetlendirdi.

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Son Dakika: A Milli Takımda Hakan Çalhanoğlu rüzgarı Şenol Güneş sonrası olay yaratan istatistik...

HOLLANDA MAÇINDA SADECE 38 PAS...

Şenol Güneş'in görev yaptığı son iki maç olan Cebelitarık ve Hollanda maçlarında forma şansı bulan milli futbolcu, 10 numara ve kanat pozisyonlarında forma giydi.

Millilerin 3-0 kazandığı Cebelitarık maçında ikinci yarıda oyuna giren başarılı futbolcu, 54 pas yapmış ve yüzde 92.6'lık bir isabet oranı yakalamıştı. Hollanda maçında ise ilk 11'de forma giyen 27 yaşındaki orta saha, 86 dakika sahada kalmış ve sadece 38 pas yaparak yüzde 81.6'lık isabet oranı yakalamıştı.

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POZİSYONU DEĞİŞTİ, ETKİNLİĞİ ARTTI

Şenol Güneş'in görevden alınıp yerine Stefan Kuntz'un getirilmesiyle Hakan Çalhanoğlu'nun da takım içerisindeki pozisyonu değişirken, başarılı futbolcu saha içinde oyunu yönlendiren isim oldu ve etkinliği arttı. Bu da istatistiklere yansıdı.

Hakan Çalhanoğlu, millilerin Cebelitarık'ı 6-0, Karadağ'ı ise 2-1 mağlup ettiği mücadelelere ilk 11'de başladı. Cebelitarık maçında 101 pas yapıp yüzde 90.1 isabet oranı yakalayan Hakan, Karadağ maçında ise 111 pas yapıp yüzde 88.3 isabat sağladı.

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Saha içerisinde rahat ve özgüvenli tavrı dikkat çeken Hakan Çalhanoğlu'nun artan bu performansı, millilerin play-off'a kalmasında önemli rol oynadı.

EN İYİ 11'E SEÇİLDİ

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki grup maçları tamamlanırken, Hakan Çalhanoğlu grubun en iyi 11'ine seçildi.

Who Scored isimli internet sitesi, milli futbolcuya G Grubu'nun en iyi 11'inde yer verdi.

Son Dakika: A Milli Takımda Hakan Çalhanoğlu rüzgarı Şenol Güneş sonrası olay yaratan istatistik...

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#Hakan Çalhanoğlu#A Milli Takım#Stefan Kuntz

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