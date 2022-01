Son Dakika: A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'tan çarpıcı Berat Özdemir tespiti! "Problem çocuk sorunu var..."

Haberin Devamı

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, yayıncı kuruluş beIN SPORTS'a özel açıklamalar yaptı.

Stefan Kuntz'un açıklamalarının tamamı şu şekilde:

Öncelikle futbolculuğumdaki dönemle günümüzdeki futbol arasındaki en büyük değişiklik, o zamanlar en fazla 3 yabancı oynuyordu. Dürüst davranmak gerekirse, bir futbolcuyken kendi performansım ve tkaımın performansına bakıyordum. Beşiktaş'taki zamanlarımın sonunda birçok öğretiyle ayrılmıştım. 1998 Dünya Kupası öncesi fit bir dönem geçirmiştim. Milli Takım teknik direktörü olarak Galatasaray-Trabzonspor maçını izledim. Ben sadece Türk oyunculara odaklanıyorum. Türk futbolunu yargılamak istemiyorum genel anlamda. 2 aydır buradayım. 16 maç izledim stadyumda canlı olarak. Bir o kadar da televizyondan izledim. Yavaş yavaş gözlemleme etabını aşıyoruz. Belki bazı isimler Mart ayında aramıza dahil olabilir.

"MART AYINDAKİ MAÇLARA EN İYİ ŞEKİLDE HAZIRLANMAK İSTİYORUZ"

Mesela Cenk ne kadar çok sprint atıyor, şiddetli koşu yapıyor. Bunları Premier Lig'de ne kadar yapıyor? Taktik olarak da oyuncular açısından da konuya bakış açımız var. Taktik kısım teknik direktörlere bağlı. Pas sıklığınızı, derinlemesine mi yoksa yanlara mı yapılıyor? Nasıl hücum yapmalsınız, bekleyerek mi yoksa presle aktif olarak mı? Oyuncularla bunları konuşuyorum. Ekibimdeki arkadaşlarla da bunları konuşuyoruz. Mart ayındaki maçlara en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz. Nasıl atak yapmalısınız, bekleyerek mi, topu alıp mı, sürekli presle aktif mi? Bunlar arasında seçim yapmak gerekiyor. Oyuncularla bunları konuşuyorum. Bizim için de çok önemli. Çok iyi hazırlanmak istiyoruz mart ayındaki Portekiz maçına.

"MART AYINDA YENİ OYUNCULAR OLABİLİR"

Evet, daha önce söylediğim gibi, şu süreç içerisinde canlı izlemediğim takım yok. Hepsini izledim. Oyuncuları hangi koşullarda yargılayacaksınız, büyük oyuncularla zor ligde mi oynuyorlar? Onlarla kıyasladıktan sonra bir karar veriyorsunuz. Mart ayında yeni oyuncular olabilir. Hangi kriterlere göre oyuncu seçtiğimizi sorarsanız, geçmişteki performansları, taktiksel olarak esneklik verip vermemesi... Bunlara göre belirliyoruz. Daha fazla esneklik verir mi taktik açıdan diye düşünüyorsunuz. Yaklaşık 6 yeni oyuncu oldu 4 maçta oynattığım. Daha sonra gelecek jenerasyonun da çok özel olacağını düşünüyorum.

Düşünüyorum da, bir teknik direktörle uzman bir televizyoncu arasındaki farkı görebiliriz. Hakan Çalhanoğlu'nu göz önünde bulunduralım, son maçları Inter'deki en iyi maçlarıydı bana göre. İşte tüm oyuncularla bu çalışmaları ayrı ayrı yapıyoruz. Geliştirmek istediğimiz şey, topu kendi kalemizden uzakta alıp oyunu rakip sahada oynamak istiyoruz. Norveç'e karşı zor bir maç oynadık. Diğer maçlarda favori bizdik ama savunmayı ona göre yapmamız gerekiyordu. Mümkün olduğunca savunmayı önde kurmak istiyorum ama hücumdaki oyuncular da buna uygun olmalı. Alman oyuncular bunları hep yapar. Şiddetli koşu atarlar ve yorulmazlar. Portekiz ve İtalya maçlarında favori biz değiliz ama takım farklı yüzünü sahada gösterebilirse, en yüksek şekilde gösterirse bizim için iyi olacak.

"ŞANSA İHTİYACIMIZ OLACAKTIR ANCAK EŞLEŞMELERDEN MEMNUNUM"

Portekiz'in ne kadar müthiş oyunculara sahip olduklarını biliyorum. Maç planınızla diş geçiremeyeceğiniz şeyler sergileyebiliyorlar sahada. Deneyimli bir takıma karşı oynayacağız ama genç Türk takımımız da mücadele edecek. Hepimiz de bunu görüyoruz. Tabii ki şansa da ihtiyacımız olacaktır ama ben eşleşmelerden memnunum.

Oyuncularım 3-5 hafta oynamıyorsa hocalarına sorabiliyorum. Ben de oyuncuma katkıda bulunmak isterim. O da belki 'Stefan, bu aralar fiziksel olarak iyi değil' diyecektir. Böylelikle oyuncularımla daha rahat görüşebilirim. Futbolcular eğer, eğitimlerini taktik açıdan iyi almışlarsa ki bu Almanya'da daha iyi bir seviyede, beraber hareket etmeyi daha iyi beceriyorlar. Türk futbolcuların da tutku açısından inanılmaz bir avantajı var. Bunları bir araya getirmeliyim.

KENAN KARAMAN VE KAAN AYHAN SÖZLERİ

Kenan Karaman ve Kaan Ayhan'la ilgili Düsseldorf'tan bazı insanlara danıştım. İnanılmaz karakterli oyuncular diye cevap verdiler bana. İlk düşündüğüm şey, takım ruhunu kısa zamanda nasıl yerleştirebilirim diye düşündüm. Bu bizim için bir problemdi. Konsantre olamıyorduk, mental anlamda güçlü değildik, maçlarda geri dönüş yapamıyorduk... Bu noktada ben de biraz odaklandım. Burada doğru bir karışım ve denge bulunmalı. Takım ruhu, taktik beceriler, fizik kondisyon gibi farklı konularda dengeyi bulmak lazım.

Türk oyuncularımdan biriyle görüştüm ve saha dışı davranışlarını pek beğenmedim. Bunu Hamit'e danıştım; bana Türk olma şekliyle ilgili bazı bilgiler verdiler. Oyuncularımla nerede ne zaman konuşacağım bana kalmış. Kulüp hocaları belki rahatsız olabilir. Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi takımlar yeni hocalarla çalışıyorlar. Hocaları yokken ne zaman bulacaksınız diye konuştum. Galatasaray'ın da uzun sürseydi soracaktım.

"UĞURCAN ÇOK İYİ BİR MAÇ ÇIKARDI, FERDİ'NİN SEÇİMİ FARKLI SİSTEMLER AÇISINDAN FAYDALI OLABİLİR"

Uğurcan tabi ki net ama diğer kaleciler de çok yetenekli. Dün çok iyi bir maç çıkardı. Birkaç hafta önce dikkati dağınıktı ama genç oyuncularda bu süreçler yaşanır. Defans kurgusunda değişklikler yapamadım. Ferdi'nin seçimi farklı sistemler açısından faydalı olabilir. Farklı sistemlerle oynamamızı sağlayabilir. Dün Trabzonspor'un genç stoperi Ahmetcan'ın ne kadar iyi oynadığını gördünüz. Babel'e karşı çok iyiydi. Alttan gelen bu oyuncuların, şans bulabileceğini söyleyebilirim.

"BERAT ÖZDEMİR'DE 'PROBLEM ÇOCUK' SORUNU VAR

Berat Özdemir'le ilgili biraz "Problem Child, problem çocuk" sorunu var. Çok yetenekli olduğunu görebiliyorum ama gelişiminde sıkışmış durumda gözüküyor. Trabzon'daki arkadaşlarımla da görüşüyorum sebebini. Barış Alper'den bahsetmek istiyorum. Barış, 2021'de nasıl ilerleme kaydetti ona bakıyoruz. Alt takımlardan gelen oyuncuların milli takım seviyesinde oynaması bizim için önemli. Orada da 12 tane oyuncu var yukarı çıkmayı bekleyen. Odaklandığım konulardan birisi bu.

Problemi bilmek iyi bir şey. Türk milleti ve Türk futbolu açısından baktığımızda, diğer uluslarla karşılaştıramayız. Her ulusun kendine has kimliği vardır. Alman futbolu, 2000'li yılların başında her kulübün bir akademisi olması zorunluluğunu getirerek işe başladı. Almanya'da akademi sahibi 55 kulüp var. Yetenekli gençler kendilerine burada fırsat buluyor. Türkiye'nin de şimdi aynısını yapması gerekiyor diyemem. Bunu yapmak 8-10 yıl süren bir süreç. Psikolojik destek açısından Türkiye'de gençlere daha fazla destek olmalıyız. Antrenmanların hem okullarda hem kulüplerde yapılmasını sağlamak lazım.

Herkes için en iyi teknik direktörleri, en iyi antrenörleri bulmak zorundayız. Futbolcular için iyi öğrenme süreci 12 ile 14 yaş arasındadır. O yaşlarda çok iyi antrenörleri olmalı. Bu konularla ilgili TFF ile bazı paylaşımlarda bulundum. TFF, Türkiye'nin en iyi kulübü gibi davranması gereken bir kurum. Belki birileri beni arayıp neler söyledin diyecek ama bu benim düşünce tarzım. Hamit Altıntop ile yavaş yavaş yeni bir yapı oluşturmaya başladı ve ben çok iyimserim. Bir şeyler değişecek.