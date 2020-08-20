Son Dakika | A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş'ten yabancı sınırı ve Avrupa Şampiyonası sözleri

İşte Şenol Güneş'in açıklamaları...

Altyapıda ürettiğimiz oyuncuları yurt dışına yollamalıyız. Yabancı sınırı konusunda kısır çekişmeler var. Yabancı alsan da almasan da üreteceksin!

Azaltmak, çoğaltmak işin bir parçası. Üretim yapmalıyız. Yoksa yarışma iyi olmaz. Yabancı sayısı fazla gitti diyorlar, ürettiğin için gidiyor. Bugünkü durumumuz bundan öncekinin karşılığıdır. Daha iyisini de yapmalıyız.

Hedefim şu anda gruptan çıkmak. Daha önemlisi oynadığımız futbolla ses getirmek. Gruplarda uluslararası alana taşıdık. Şimdi daha yukarı çıkmalıyız, bunun için sürdürülebilir bir yapı lazım. Kupayı alsak da bunu söylerim. Fransa da birinci olunca bunu dedi.

İngiltere, İspanya, Almanya, Fransa ve İspanya gibi ülkeler futbol konusunda bizden öndeler. Onları yenmemiz onlardan iyi olduğumuzu göstermez. Dünya Kupası zamanında şunu söyledim: "Dünya Kupası'nda üçüncü olmamız, dünya futbolunda üçüncüyüz anlamına gelmiyor.

Hayal satacak halim yok ama hayallerim var. Ülkemize gelen yaşlı yabancı oyunculardan başarı bekliyoruz. A Milli takıma yeni oyuncular çağıracağız.

"MERT MÜLDÜR VE ORKUN KÖKÇÜ'YÜ ÇAĞIRACAĞIM"

Sassuolo'dan Mert Müldür ve Feyenoord'dan Orkun Kökçü olacak. Milli takımda performansıyla beni en çok şaşırtan isim Umur Meraş oldu. İnşallah başarılarına devam eder, daha iyi olur.

"TRABZONSPOR'A HAKSIZLIK YAPILDI, BEŞİKTAŞ TURA YAKIN"

Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi'ne gidemedi. Bence Trabzonspor'a haksızlık yapıldı, orada bir lobi gerekiyor. Beşiktaş büyük bir camia, iyi işler yapıyorlar. Ekonomiyi düzeltiyorlar. Şampiyonlar Ligi'ne gidiyorlar. Beşiktaş'ın PAOK karşısında tura yakın olduğunu düşünüyorum. Tüm takımlarımıza Avrupa'da başarılar diliyorum, buna ihtiyacımız var. Avrupa'daki tüm takımlarımıza başarılar diliyorum. Yakın bir zamanda ön eleme oynamak durumunda kalacak gibiyiz. İnşallah olmaz. Milli takımın da kulüplerin de başarısı çok önemli.

"BURAK TRANSFERİ DERSLİK OLAY"

Burak, bu yaşta Fransa'ya gidiyorsa biz de onu parçalamaya çalışıyorsak yanlış var. Eleştiri üslubumuzu değiştirmeliyiz. 35 yaşında Lille'e transfer olabiliyor. Övdüğüm ülkeye oyuncu verdik. Derslik olay. Burak'a inancım, inadım bu yüzden

"EMRE KARARINI DEĞİŞTİRİRSE BAŞIMIZIN ÜSTÜNDE YERİ VAR"

Emre büyük bir futbolcu. Çok güzel başladı ve çok güzel bitirdi. Büyük kulüplerde oynadı, Avrupa'da oynadı ve milli takımlarda oynadı. Avrupa Şampiyonası'na katılmak onun da hakkıydı. Yine kararını değiştirirse isterse başımızın üstünde yeri var. O gelirse 5 dakikada olsun oynamak ister. Bütün oyunculara örnek olsun. 40 yaşında 41 kere maşallah durumuna geçti."

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