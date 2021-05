Son Dakika: A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten flaş açıklamalar! Emre Belözoğlu, Sergen Yalçın, Cengiz Ünder, Burak Yılmaz ve İrfan Can Kahveci...

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, EURO 2020 öncesi Antalya kampında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Şenol Güneş'in açıklamalarının tamamı şu şekilde:

"Yoğun bir lig geçirdi oyuncular. Başarılı ve başarısız olan takımlarından gelen oyuncuları kampın ilk döneminde sıfırlayıp, yenileyip yeniden güçlendirmeye çalışacağız. Oyuncularımız da bunu biliyorlar. Gelecek hafta takım tammalanınca taktik idmanlar başlayacak. İki de hazırlık maçı yapacağız. Oyuncuların mümkünse tamamını oynatabileceğimiz maçlar olacak. 1 Haziran'da da 26 kişilik kadroyu açıklayacağız. 2 Haziran'da da buradan Almanya'ya gideceğiz. Orada 8-9 gün kaldıktan sona Roma'ya gidip ilk maçımıza çıkacağız. Sonra da Galler ve İsviçre ile oynayıp gruptaki durumumuzu göreceğiz."

"Çoğu zaman akşamları idman yapıyoruz. Sabahları ufak özel çalışmalarımız oluyor. Şu anda oyuncuların fiziki yenilenmeleri üzerinde çalışıyoruz. Ne bekliyoruz, ne durumdayız, ne yapabiliriz. Bunları çalışıyoruz. Rakipleri çalışıyoruz. Planlarımızı yapıp inşallah ülkemizin beklediği iyi sonuçlarla ayrılırız."

"Pazartesi günü bütün oyuncularımızı bekliyoruz. Hukuki durumları olabilir. Oynamayan oyuncuları gönderebilirler. Cengiz bizimle beraber mesela oynamadığı için. Okay'ın takımı düştü ama onu yollamadılar mesela, bir sıra bile ekonomik olarak önemli Premier Lig'de. Pazartesi günü tam olarak toplanmayı umuyoruz. Günlerimiz dolu olacak. Medya çalışmalarımız olacak. Ayrı kalacak oyuncumuzun olacağını düşünmüyorum."

CENGİZ ÜNDER'İN SON DURUMU

"Cengiz Ünder'in fiziksel sorunu yok. İştahlı şekilde çalışıyor ama oynamamanın verdiği eksiklik var. Hazırlık maçlarında bunu gidermesini umuyoruz. Maç performansı ne durumda bunu bilmiyoruz ama yetenekli bir oyuncu. Geçmişini biliyoruz ama maç performansını görmemiz lazım. Yaptığımız çalışmalara iyi cevaplar veriyor. Hedefimizi iyi biliyor. 2-3 kamp bizimle olmadı, ayrı kaldık. Takımlarında oynamayan oyuncuları ayrı olarak hazırlayacağız."

İRFAN CAN TURNUVAYA YETİŞEBİLECEK Mİ?

"İrfan Can şu anda bireysel olarak çalışıyor. Fizik antrenmanları yapıyor. Bizimle birlikte çalışmıyor ama 3-4 gün içinde takıma katılacaktır."

HAZIRLIK MAÇI PROGRAMI

"Pandemi hazırlık maçlarımızı da etkiledi. Belçika vardı olmadı, Kuzey İrlanda vardı Almanya ile o da olmadı. Kuzey İrlanda pandemi sebebiyle gelmek istemedi. Arnavutluk ile konuştuk onlar da Galler ile görüşüyordu. Son anda anlaştılar ayın 31'i için. Biz de Gine ile hazırlık maçı yapacağız. Şartlara göre değişiklik olabiliyor."

"Güçlü takım olarak Belçika'yı istemiştik, Martinez ile de görüşmüştüm, Brüksel'de oynayacaktık ama Belçika hükümeti istemedi. Sonra Moldova'yı aldık. Bir tane güçlü takım yeter bana savunma açısından ama Norveç ve Hollanda maçları bana yeter. Olsa daha iyiydi ama olmadığı için de sorun yok. Normal bir maç olarak da görebiliriz."

"Görece kolay olan, kapanan takımlara karşı sıkıntımız var. Bunları görme şansımız olacak bu maçlarda da. Rakiplerimizin çalışmalarını kendi içimizde de yaparız. Maç içi planlarımızı da çalışacağız. İlk iki hazırlık maçında tüm oyuncuları görmeye çalışacağız. Maç eksikleri olan oyuncuları hazırlamaya çalışacağız. Kaan, Cengiz, Merih de son dönemde oynamadı. Belçika olsaydı iyi olurdu ama olmadı."

"MAHMUT TEKDEMİR İYİ DURUMDA"

"Mahmut'un sakatlığı vardı ama iyi durumda şu anda. Onun performansına bakacağız. Cengiz'e bakacağız. Dorukhan oynamadı ona bakacağız. Halil Akbunar, Halil Dervişoğlu, Kerem... Elimizdeki oyunculara bakacağız. Kim 26'ya girer, kim girmez şu anda söyleyemem ama mevkilerindeki oyunculara bakacağız. Çok mevkili oyuncuları düşünebiliriz. Mesela Dorukhan orta sahanın yanında sol bekte de kesici olabilir. Sol bekte Umur ve Rıdvan var elimizde. Oraya bir şey düşünmemiz gerekecek. Elimizde iyi bir 11 var zaten. Zorlanırız ama ikinci 11'i de çıkarabiliriz. En iyi kararı vermeye çalışacağız."

"BURAK YILMAZ ÖNCELİKLİ GOLCÜMÜZ"

"Burak Yılmaz bizim için öncelikli golcü. Cenk yok orada. O az oynadı ama çok atmıştı. Burak'ın da olmadığı zaman olmuştu. Onun yanında Kenan var, Enes var. Tek santfor oynattığımız zaman Hakan var, Yusuf var daha önce gördüğümüz. Yeni gelen oyunculardan Halil var. Genç, yetenekli, ileride iyi işler yapacaktır. Kerem var. Ligler ayrı, milli takım ayrı. Kenan kendi takımında çok iyi olmadı ama bizde faydalı. Elimizdeki kadroyu grup aşamasında kullandık, iyi işler yaptık. Kenan da iyi iş yaptı. Enes de iyiydi. Kullanabileceğimiz oyuncuları aldık. Kenan ve Enes santrfor olarak kullanılabilir. Bunlar kenarda da oynar. Halil de oynar santrfor. Kerem de kullanılabilir. Bir de Yusuf ve Hakan gibi gol atabilecek oyuncularımız var."

SERDAR DURSUN KADROYA DAHİL EDİLECEK Mİ?

"Serdar Dursun ile dolaylı yoldan, yakınlarıyla görüştük. Kenan ve Serdar aynı ligde oynuyor mesela. Orada gol atan oyunculardan biri. Başarısını önemsiyorum ama Kenan'ı kullandığımız için şu anda Kenan'ı düşünüyorum. İleride Serdar olur mu konuşulabilir. Enes de var daha 23 yaşında. Yetenekleri farklı. Serdar gol atabilen, savaşçı bir oyuncu. Başarısını da tebrik ediyorum ama tercihimizi Burak, Kenan ve Enes'in yanı sıra Halil'i tercih ettim. Serdar'ı önemsemiyorum demek değil bu. Onu alıp bekletecek olsam Adem veya Muhammet'i de alıp bekletirdim. Bekleteceğim oyuncunun biraz daha ileriyi düşünerek olmasını istedim."

UĞURCAN ÇAKIR'IN GELECEĞİ VE KALECİ ROTASYONU

"Duyuyoruz; Trabzonspor, Uğurcan'ı Avrupa'ya gönderecek herhalde. Ondan sonra patır patır kaleciler gider diye düşünüyorum. Bu yaz göreceğiz. Her oyuncumuzun Avrupa'ya gidip oynamasını, ülkeye döviz kazandırmasını, saygısının yüksek olmasını isterim. Bu sene bu olacak gibi. Biz hep dışarıdan alan bir ülkeyiz. Şimdi Burak'ın da gidişiyle inşallah bunların sayısı çoğalır. Kaleciler de buna öncü olacaktır. Giden ilk kaleci yakın zamanda olacak gibi. Kaleci yalnız adamdır, yalnızlığını hissetmeden takımla olmalıdır. Her ne kadar savunmada gibi gözükse de hücumu başlatan oyuncudur. 4 iyi kalecimiz var. İnşallah hepsi iyi yerlere giderler. Kaleci havuzumuz geniş. Burada olmayan Doğan var, İrfan Can var, Ersin var. Sayamadığım isimler de var."

"İyi oyuncu düştüğü zaman kalkabilecek oyuncudur. Sürekli başarı diye bir şey yok. Takılmalarda ayakta kalabilen ve bunu başarıya dönüştürenler başarılıdır. Mert'in moral olarak iyi durumda olduğunu düşünüyorum. Şampiyonluktan sonra sezonun zorlu geçtiğini biliyorum. Mert insan ve karakter olarak güçlü. Şimdi toparladı. İlk geldiğimde Serkan ve Sinan vardı. O zaman Mert'i alıp oynattım. Sonra da Uğurcan'ı aldık. Mert o zaman çok katkı yaptı sonradan bekleyen Uğurcan'ın zamanı geldi. Takımın havasını alıp kadroya girdi. Mert'in bunları aştığını düşünüyorum. Şimdi Uğurcan var. Altay da bir yıl öncesine göre çok gelişti. Şu andaki kalecilerimizin iyi olduğunu düşünüyorum. Gökhan da iyi kaleci, takımıyla zor bir dönem geçirip geldi. Hepsinden memnunum. Uuslararası alanda başarı gösterirlerse hem tecrübe edinirler hem de kendi takımlarına başarı katarlar."

"Takım olarak iyi oynadığımız zaman bireysel performanslar kapatılabilir. Gruptaki üç rakibimiz de bizden güçlü. FIFA sıralamasında bizim çok önümüzdeler. Onlarla mücadele edebileceğimizi biliyoruz. İtalya daha ayrı konumda. Onları bir kademe daha öteye koyuyorum. Açılış maçı oynayacağız onun da önemi ayrı. İyi oynamak başarılı olmak çok önemli. İlk maçta alacağımız galibiyet veya beraberlik bize avantaj sağlar ama yenilsek bile Galler ve İsviçre maçındaki sonuçlarla gruptan çıkabiliriz. Amacımız gruptan çıkmak, iyi futbol oynamak."

"İsviçre daha iyi görünmesine rağmen Galler de sürpriz yapabilir. Giggs ile birlikte yeni bir takım yaptılar, şimdi yeni hocaları var. Savunmayı iyi yapıp kontratağa iyi çıkan bir takım. İsviçre teknik özelliği iyi olan, hücum varyasyonları iyi olan bir takım. İtalya ikisini de iyi yapıyor. Üst seviye takımlar. Bizim için üç maç da zor. İlk maçımız önemli. Oradaki sonuca göre diğer iki maça hazırlanacağız."

"Wembley güzel stadyum. Londra hedefi önemli. Gruptan çıkarak da gidebilirsiniz finalde de gidebilirsiniz. Ben çok ileriyi düşünürüm ama merdivenin ilk basamağı önemli. Çıktığınız yol doğruysa zaten merdivenleri çıkarak gidebilirsiniz."

"BURAK'IN HİKAYESİNİ İYİ YAZMAK LAZIM"

"Burak ile ilgili geniş konuşmak istemiyorum çünkü geniş anlatılacak şeyler var. Burak Yılmaz gibi başarılı insanların hikayelerini güzel anlatmak lazım. Hikayesinin güzel araştırılması lazım. Neleri doğru yaptı, hangi yollardan geçti... Bu sene iyi geçti, kötü geçseydi neler konuşulurdu? Bu yaptıkları bizimle iyi işler yapacağının garantisini vermiyor. Güzel goller attı. İnşallah şampiyon olurlar. Bütün Türkiye onları izliyor. Son maçı kazanırsa şampiyon olacaklar. Bittikten sonra yeni hedef var önlerinde. Avrupa Şampiyonası gibi büyük bir turnuva. Burak'ın hikayesini iyi yazmak lazım. Kendisi için değil, gelecekte onu geçecek futbolcular için yazmak lazım. Nereden gelip nereye gittiğini anlatmamız lazım."

"Burak her geçen gün kendisine yeni şeyler kattı. Bazen insan kendisini göremez, eksik olabilir etrafını dinler destek alır. Dün dünde kaldı. Yarına bakacağız ama bugün önemli. Futbol başarı ister. Bizde başarı da şampiyonluktan geçer. Başarılı olmayanı kimse istemez. Bizim kampta ne yaptığımızı kimse bilmez. Önemli olan sahada ne yaptığınız. Doğru plan, doğru çalışmalarla, ortak akılla yola çıkacağız. Burak'a bunları her zaman söyledim. Bu kadar yetenekleri olup da başarılı olabilecek oyuncuya bugün haksızlık yaptığımızı düşünüyorum. Bugün değeri 5 ise bence 50 olmalıydı. Oyuncuya bakış açısı 50 ise 100 olmalıydı. Aşıyı bulan Uğur Şahin ile Özlem hanımı örnek verebiliriz. İmkan ve zaman verilirse Türk insanının başarılı olma ihtimali artar."

KADROYA ALINMAYAN OYUNCULARIN TEPKİLERİ HAKKINDA

"Alınmayan oyuncunun üzülmesini normal karşılarım ama davranışında çirkinlik varsa bunu yakıştırmam. Kendi karakterini gösterir. Mesela Burak'ı alıp oynatmadığımda da ona bir şeyler öğrettim. Herkesin kendi işini yapmalı. Ben kimseyi sevdiğim için oynatmadım. İşini iyi yaptığı için oynattım. Tepki gösteren arkadaşlarım yanlışsa yanlışı söylerim, düzeltmem için benden yardım isterlerse de yardım ederim. Ben de futbolcuydum. BAzen hatasını öğrenmek için 10-20 sene bekleyen var. Bazen de hiç öğrenmeyen var."

"ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ'I KUTLUYORUM"

"Süper Lig'de son haftalarda heyecan vardı. Şampiyon Beşiktaş'ı kutluyorum. Şampiyonlar Ligi'nde de başarılar diliyorum. Galatasaray da Şampiyonlar Ligi'nde eleme oynayacak. Fenerbahçe, Trabzonspor ve Sivas da AVrupa'ya gidecek. Antalyaspor da kupada başarılıydı. Lige çıkan takımlara da başarılar diliyorum. Ligimizde iyi hocalar ve oyuncular var ama kazanmayı düşünürken oyun temposunun düşük olması olumsuz. Bu tempoyu yükseltmemiz lazım. Sezon boyu süren şüphe ve suçlamalar son hafta durdu. Çünkü oyun temposu arttı, goller çoğaldı. Kulüplere ve oyunculara bağlı bir sonucun ortaya çıktığını biliyoruz. Gelecek sezon da güzel bir lig olur inşallah."

"Beğendiğim oyuncularla ilgili isim vermek istemem. Beğendiğim oyuncular burada zaten. Kimisi de sakat olduğu için burada değil."

"SERGEN YALÇIN'IN BAŞARISINA ŞAŞIRMADIM"

"Sergen Yalçın'ın başarısına şaşırmadım. Büyük takımların başındaysanız zaten şampiyonluğa oynamak zorundasınız. Kulübün durumu bu. Bunu başardığı için hepsini tebrik ediyorum. Son iki haftaya bakınca Galatasaray veya Fenerbahçe de şampiyon olabilirdi. Onların da bu şampiyonluğu nasıl kaçırdığını sorgulaması lazım. Trabzonspor da geçiş dönemi yaşadı. Futbolda bunlar oluyor. Yakalama şansınız varken yaptığınız doğrulara devam etmeniz lazım."

"EMRE BELÖZOĞLU BÜYÜK BİR MARKA"

"Emre Belözoğlu, hırsıyla azmiyle ne iş yaparsa yapsın başarılı olur. Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpte başladı. Kendisi de büyük marka. İnşallah başarılı olur. Sergen Yalçın'ı başarılı buluyorum. Emre Belözoğlu'nun da başarılı olabileceğini düşünüyorum."

100 TL oyna, 100 TL kazan! Yeni üyelere özel, hemen Misli.com'a üye ol...