Son dakika: A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş açıkladı! 8 futbolcu yok, 3 yeni isim...

A Milli Futbol Takımımızın Teknik Direktörü Şenol Güneş ve futbolcularımızdan Ozan Tufan, basın toplantısında açıklamalarda bulunurken Güneş, kadroya eklenen yeni futbolcuları duyurdu.

Şenol Güneş'in sözleri şu şekilde;

Hücum yapmak, savunma yapmaktan daha zordur. O yüzden daha fazla hücum yapmalıyız. Karşımızda sert ve agresif oynayan bir takım var. Letonya zor kaybeden bir takım. Her şeye hazır olmak durumundayız.

''O ZAMAN DA AZ ATAK YAPIP GOL ATMIŞLARDI''

Sürpriz sonuçlar aldık o dönemde, olağanüstü şartlar altında oynadık. Saha sulanın buz haline dönüştürüldü. Maçtan yarım saat önce hakemle krampon kavgası ettik. 3 oyuncumuz rövanşta oynamadı. O zaman da az atak yapıp gol atmışlardı, şimdi de öyle oynuyorlar. Kuzey Avrupa ülkelerinin sertlikleri, oynamayı zorlaştırıyor. Bir maçtan değil oynadığımız her oyundan ders çıkaracağız.

''TEKMELERE KAFA KOYACAĞIZ''

Hollanda sert bir takım, Norveç'i daha sert bir takım olarak düşündük ama o sertliği gösteremediler. Letonya öyle değil... Direkt rakibe giren futbolcuları var. Bunlara da kendimizi hazırlıyoruz. Tekmelere kafa koyacağız.

KADRODA DEĞİŞİKLİK!

İlk kadroya davet ettiğimiz kadrodan şu anda 8 futbolcumuz yok. Alpaslan Öztürk, Enis Destan ve Bünyamin Balcı'yı milli takım kadrosuna aldık.

''BU TAKIM YENİ BAŞLIYOR''

2002 takımı çok iyi bir takımdı, bu da çok iyi bir takım. O takım bir iş yaptı bitirdi, bunlar yeni başlıyorlar. Avrupa Şampiyonası iyi bir imtihan olacak. Biz eğer Dünya Kupası'na katılırsak, bu oyuncuların önü açık. Şimdi 10, 20, 30'sa; o zaman 50-100 olacak. Başarıları hem kendilerini, hem ülke futbolunu hem de gelecek nesilleri ilgilendiriyor. Gelecek nesillere idol olacaklar.

''KAVGA ETMEDEN TARTIŞILIRSA HER ŞEY OLUR''

Kulüpler başarılı, milli takım başarısız ya da tam tersi konuşuluyor. Bu önemli değil. Biz üretim yapacağız. Türkiye hoca da üretir, futbolcu da üretir. Yeterli zaman verilirse, kavga etmeden tartışılırsa her şey olur. Bir sistem oturtmalıyız. O zaman kişilere takılmayız. Sistem kalır kişiler gider. Kişileri değil kulüpleri büyütmek lazım.

Ozan Tufan'ın açıklamaları ise şöyle;

Şut konusunda az deniyorum ama öz oluyor. Daha çok denemek isterim tabii ki ama maç içerisinde bazı pozisyonlar öyle bir geliyor ki özel hissettiriyor bana. Daha fazla şut çekmem gerektiğini ben de biliyorum.

Çok iyi futbolcularımız ve çok değerli bir hocamız var. Bu ailenin bir ferdi olmaktan dolayı onur duyuyorum. Kağıt üstünde favori gözükmesek de iki maçta da büyük mücadele ederek kazanmayı başardık. Ülkeme katkı sağladığım için ayrı bir mutluluk yaşıyorum.

''İKİ YÖNLÜ OYNAMAYA ÇALIŞIYORUM''

Şu an oynadığım mevkide kendimi çok iyi hissediyorum. İki yönlü oynamaya çalışıyorum. Zaman zaman sıkıntılar olabiliyor. Benim için sıkıntı değil. Önemli olan burada A Milli Takımımızın başarısı.

PREMIER LİG İTİRAFI

Şenol hoca ile Bursa zamanında beraber çalıştık, doğru yolu seçmemde bana katkı sağlayan en önemli insandı. Hocam, beni milli takımda da çok iyi hazırlıyor. Bana çok katkısı var. Premier Lig'de kendimi görmek istiyorum. İnşallah en kısa zamanda gidebilirim.

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