Son dakika - A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı! Genç yıldız ilk kez çağrıldı

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A Milli Takımımızın Amerika Birleşik Devletleri'nde haziran ayında 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden ABD ve Meksika ile oynayacağı özel maçların aday kadrosu belirlendi.

İKİ OYUNCU İLK KEZ MİLLİ TAKIMA DAVET EDİLDİ

Beşiktaş’tan Mustafa Erhan Hekimoğlu ve Trabzonspor'dan Mustafa Eskihellaç kariyerlerinde ilk kez A Milli Takım kadrosuna davet edildiler.

Teknik Direktör Vincenzo Montella tarafından belirlenen 29 kişilik aday kadroda şu isimler yer aldı:

Kale: Altay Bayındır, Berke Özer, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır

Defans: Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Merih Demiral, Mustafa Eskihellaç, Mert Müldür, Samet Akaydin, Yasin Özcan, Yusuf Akçiçek

Orta saha: Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Salih Özcan

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Forvet: Arda Güler, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, Mustafa Erhan Hekimoğlu

MONTELLA: "BAZI FUTBOLCULARIN DİNLENDİRİLMESİ KONUSUNDA KARAR KILDIM"

Aday kadronun açıklanmasının ardından A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu.

Montella'nın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak iki rakibe karşı mücadele edeceğiz. FIFA sıralamasında da iyi bir yerdeler. Bizim takımımızın çekiciliği yükseldiği için bu maçlar kabul gördü. Bizim için de çok önemli iki maç olacak. Bu tarz maçlarda alınan mağlubiyet bile size bir şey katabiliyor.

Sezon sonuna geldik, bu yüzden bazı futbolcuların dinlendirilmesi konusunda karar kıldım. Yeni sezona en iyi şekilde başlamalarını istiyorum. Bizim için en önemli periyot Eylül ayında başlayacak.

Kadroya genç oyuncular ekledik, onları görmek istiyoruz. Mert Günok, Avrupa Şampiyonası'ndan sonra dinlenemedi. Emirhan Topçu da 1.5 aydır oynayamadı. Onları korumak istedim, riske atmak istemedim. Aral Şimşir'de de aynı konu geçerli. Doktorlarla değerlendirdik ve riskli bir dönem olabileceğini, sakatlanabileceğini düşündük. Bu yüzden kadroda almadık.

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Ferdi Kadıoğlu için üzgünüz, kendisi de üzgün. Sürekli iletişim halindeyiz. Sakatlık süresi beklentilerin aksine uzun sürdü. Umarım yakın bir sürede çalışmalara başlar ve sonra bizimle olur.

Pivot forvet konusunun sürekli gündeme gelmesini anlayamıyorum. Ben de kısa boylu, fiziksel olarak farklı kapasiteye sahip bir oyuncuydum ama hep forvet oynadım. Her takımın kendi dengesi var."

MAÇ PROGRAMI

Milliler, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri öncesinde, 7 Haziran Cumartesi günü 2026 Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden ABD ile karşı karşıya gelecek.

Connecticut eyaletinin East Hartford kentinde yer alan Pratt & Whitney Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.40'da başlayacak.

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Ay-yıldızlılar, ABD kampındaki ikinci özel maçta, 11 Haziran Çarşamba günü ise Kuzey Carolina eyaletinin Chapel Hill kentindeki Kenan Stadı'nda 2026 Dünya Kupası'nın bir diğer ev sahibi Meksika ile karşılaşacak.

İki ülke arasında A milli düzeydeki ilk maç, TSİ 04.00'de başlayacak.

A Milli Takım'a davet edilen oyuncular, 1 Haziran Pazar günü saat 16.00'dan itibaren TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. 2 Haziran Pazartesi günü bu tesiste bir antrenman yapacak milli takım, saat 23.00'te Türk Hava Yolları'na ait uçakla ABD'nin Boston kentine yolculuk edecek.