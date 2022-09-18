Son dakika: A Milli Takım aday kadrosunda değişiklik! Tolga Ciğerci ve İsmail Yüksek...

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Türkiye Futbol Federasyonu, ayağında kemik ödemi saptanan Salih Özcan'ın A Milli Takım aday kadrosundan çıkartıldığını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "UEFA Uluslar Ligi'nde Lüksemburg ve Faroe Adaları ile oynayacağı karşılaşmalar için bugünden itibaren TFF'nin Riva'daki tesislerinde toplanmaya başlayan A Millî Takımımızın aday kadrosunda değişiklik yapıldı. Takımı Borussia Dortmund'un Schalke 04 ile oynadığı karşılaşmanın ardından yapılan kontrollerde ayağında kemik ödemi saptanan Salih Özcan aday kadrodan çıkarılırken, Ankaragücü'nden Tolga Ciğerci ve Fenerbahçe'den İsmail Yüksek, A Millî Takım aday kadrosuna dâhil edildi." ifadelerine yer verildi.