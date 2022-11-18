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Son Dakika: A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda Gioveni Guidetti dönemi resmen sona erdi!

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#Voleybol#Guidetti#Milli Takım
Son Dakika: A Milli Kadın Voleybol Takımında Gioveni Guidetti dönemi resmen sona erdi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 18, 2022 17:41

Türkiye Voleybol Federasyonu, başantrenör Giovanni Guidetti ile yolların ayrıldığını açıkladı.

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Türkiye Voleybol Federasyonu, A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti ile yolların ayrıldığını duyurdu.

İşte TVF'nin açıklaması;

2017 yılından bu yana A Milli Kadın Voleybol Takımımızda başantrenör olarak görev yapan Giovanni Guidetti ile yapılan görüşme sonrasında karşılıklı olarak yolların ayrılmasına karar verilmiştir.

Detaylar daha sonra Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile Giovanni Guidetti’nin beraber yapacağı basın toplantısıyla açıklanacaktır.

Türkiye Voleybol Federasyonu

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#Voleybol#Guidetti#Milli Takım

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