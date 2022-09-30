Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLTENİSMOTOR SPORLARIVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriBasketbol Haberleri

Son Dakika: A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda Ekrem Memnun dönemi

Güncelleme Tarihi:

#A Milli Kadın Basketbol Takımı#Basketbol#Ekrem Memnun
Son Dakika: A Milli Kadın Basketbol Takımında Ekrem Memnun dönemi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2022 14:20

Türkiye Basketbol Federasyonu, A Milli Kadın Basketbol Takımı başantrenörlük görevine Ekrem Memnun'un getirildiğini açıkladı.

Haberin Devamı

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası elemelerinde mücadele eden A Kadın Milli Takımımızda başantrenörlük görevine Ekrem Memnun getirildi. Memnun, 2015-2018 yılları arasında A Kadın Milli Takım başantrenörlüğüne getirilmiş ve 2015 Kadınlar Avrupa Şampiyonası, 2016 Rio Olimpiyatları, 2017 Kadınlar Avrupa Şampiyonası ile 2018 Kadınlar Dünya Kupası’nda görev yapmıştı. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak Ekrem Memnun’a yeni görevinde başarılar dileriz."

Son Dakika: A Milli Kadın Basketbol Takımında Ekrem Memnun dönemi

Haberle ilgili daha fazlası:
#A Milli Kadın Basketbol Takımı#Basketbol#Ekrem Memnun

BAKMADAN GEÇME!

17 ilde eşzamanlı temel atılacak: İşte sosyal konutlar

17 ilde eşzamanlı temel atılacak: İşte sosyal konutlar

#Sosyal Konut
Yiyeceklerinizi plastik kaplarda saklamadan önce bunları okuyun… Özellikle bir türüne dikkat

Yiyeceklerinizi plastik kaplarda saklamadan önce bunları okuyun… Özellikle bir türüne dikkat!

#Sağlık
Öğretmenim bize de bekliyoruz

Öğretmenim bize de bekliyoruz

#Misafir Öğretmenim

BAKMADAN GEÇME!

17 ilde eşzamanlı temel atılacak: İşte sosyal konutlar

17 ilde eşzamanlı temel atılacak: İşte sosyal konutlar

#Sosyal Konut
Yiyeceklerinizi plastik kaplarda saklamadan önce bunları okuyun… Özellikle bir türüne dikkat

Yiyeceklerinizi plastik kaplarda saklamadan önce bunları okuyun… Özellikle bir türüne dikkat!

#Sağlık
Öğretmenim bize de bekliyoruz

Öğretmenim bize de bekliyoruz

#Misafir Öğretmenim