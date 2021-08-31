Son Dakika: A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten flaş açıklamalar! "Rest çekse futbol hayatı bitecek..."

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve milli futbolcu Mert Müldür, Dünya Kupası elemelerinde yarın akşam Karadağ ile oynanacak mücadele öncesinde basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında ilk olarak söze başlayan Mert Müldür, "Oyuncular olarak EURO 2020 defterini kapattık. Yaşananları geride bırakıp önümüze bakmamız lazım. Karadağ ve Cebelitarık maçlarını kazanarak Hollanda karşılaşmasına oldukça motive çıkmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

ŞENOL GÜNEŞ'İN AÇIKLAMALARI İSE ŞU ŞEKİLDE:

"Bir Avrupa Şampiyonası geçirdik. Bizim için hedef hem Avrupa Şampiyonası'na hem de Dünya Kupası'na katılmaktı. İlk 3 maçtan 7 puan çıkardık, bu üç maçtan da 9 puan hedefliyoruz. Lider olarak girdiğimiz eylül ayından, lider olarak çıkmak istiyoruz. Sahada futbolcular, tribünde seyircilerle tek yürek olup maçı kazanmak istiyoruz. Bu maç için Ozan Kabak, Ozan Tufan, Çağlar Söyüncü ve Halil Dervişoğlu, elimizde olmayan sebeplerle bizimle olamayacak. Eğer Dünya Kupası'na katılabilirsek, bu kadronun uzun yıllar rekabetçi bir düzeyde devam edeceğine inanıyorum. Rakibimizin fizik gücü iyi. Akıllı ve sabırlı bir şekilde oynamamız lazım. Kendi oyunumuzu oynamak durumundayız. İlk 3 maçı ve geçmişteki başarıları, başarısızlıkları unutarak bu maçlara hazırlanacağız. Oyuncuların gelmemesi; doğru bulmadığımız, tartışılması gereken bir konu. Pandeminin futbolu ne kadar etkilediğini görüyoruz ama ülke kararlarına göre ayrımcılık oluyor."

KIRMIZI LİSTE TARTIŞMALARI

"Ozan Kabak dün transfer oldu. Schalke'ye sorduk 'Ozan sizin oyuncunuz mu, Norwich'in oyuncusu mu?' diye. Herkes kendisine göre planlama yapıyor. Yurt dışındaki oyuncularımı 15 gün önce çağırdım. Ben onları bu maça da bekliyordum ama olmadı. Gönderdiğimiz yazı diğer maçlar için de geçerli. Ozan'ı milli takıma çağırmak için Schalke'ye başvurduk. Son gün transfer olunca bizim oyuncumuz değil dediler. O çocuk 'Ben milli takıma gidiyorum.' diye rest çekse belki kulübü ceza verecek ve futbol hayatı bitecek."

DORUKHAN TOKÖZ SORUSU

"Dorukhan sevdiğim ve beğendiğim bir oyuncu. Avrupa Şampiyonası kadrosuna aldığımda beklentim büyüktü ama hala toparlayamadı. Transfer olmak her oyuncuyu etkiler ama zamanlamasını ve yerini iyi bilmek lazım."

KARADAĞ MAÇININ İLK 11'İ BELLİ Mİ?

"Yarınki maçın 11'i belli değil, o yüzden açıklayamam ama Mert Müldür oynayacak gibi."

"ALPASLAN ÖZTÜRK'Ü BU YÜZDEN ÇAĞIRDIK"

"Stoper olarak Ozan ve Çağlar'ın olmaması kötü ama Alpaslan'ı bu yüzden çağırdık. Geçen hafta canlı seyrettiğimde beğendim, iyi de oynadı. Halil genç bir oyuncu, şu anda da oynamıyor ama orada çok opsiyonumuz var."

"SALİH UÇAN YETENEKLİ BİR OYUNCU"

"Salih Uçan yetenekli bir oyuncu. Milli takım dışında kalan oyuncuların konuşulması gayet doğal. Milli takımın ne kadar rağbete uğradığını gösteriyor. Salih kadroya çağırıldıysa düşünülen bir oyuncu ama çağırılmayan oyuncular düşünülmüyor değil."

EMRE BELÖZOĞLU BİLMECESİ

"Şartlara bakınca milli takım yardımcı antrenörlüğü için aklımdaki isim Emre Belözoğlu'ydu ama olmadı. Başka antrenörlerle de konuştum ama yerine birisini almadım. Emre Belözoğlu ile görüştüm dedim. Hiçbir zaman aldık demedim. Emre çok beğendiğim ve takdir ettiğim bir oyuncuydu. Liderlik vasfı nedeniyle antrenör olacağını tahmin ediyordum. Şartlar nedeniyle şu anda teknik ekibe katılması mümkün değil. Burak Yılmaz'ın ve Hakan Çalhanoğlu'nun, Emre Belözoğlu'nun oynarken yaptığı liderliği biraz devralmasını istiyorum. Hem oynamalarını hem de yanlarındaki oyuncuların gelişimlerine katkı sağlamalarını onlardan bekliyorum."

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