Son Dakika: A Milli Futbol Takımı, Galler karşısına taraftar avantajıyla çıkacak! Kendi evimizde gibi oynayacağız

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK - 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası A Grubu’ndaki 2. maçında yarın Galler ile karşılaşacak olan A Milli Takım, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de yapılacak maçta kendi evindeymiş gibi oynayacak. Gruptan çıkma adına büyük önem taşıyan karşılaşmada Azeriler, ay yıldızlı ekibimizin 12. oyuncusu olacak. 68 bin seyirci kapasiteli Bakü Olimpiyat Stadı’ndaki maça Covid-19 pandemisi tedbirleri kapsamında 31 bin futbolsever alınacak. Karşılaşma için satışa çıkarılan biletlere Azerbaycan halkı büyük ilgi gösterdi.

31 bin kişinin 28 bini ‘Türkiye’ diyecek

Satışa çıkan 31 bin biletin 26 bin tanesi dün itibariyle satılırken, geri kalan 5 bin adetin de maç saatine dek alıcı bulmasına kesin gözüyle bakılıyor. Azerbaycan Futbol Federasyonu yetkilileri, ülkenin çeşitli kentlerinden binlerce futbolseverin karşılaşmayı izlemek için Bakü’ye gele

ceğini belirterek, “Vatandaşlarımız kardeş ülkemiz Türkiye’yi destekleyecek” ifadesini kullandılar. Bugün ve yarın Türkiye’den gidecek taraftarlarla birlikte yarın Bakü Olimpiyat Stadı’nın tribünlerinde milli takımımızı 28 bin civarında futbolseverin desteklemesi bekleniyor.

Söz sırası bugün Şenol Güneş’te...

İtalya karşısında alınan 3-0’lık mağlubiyet sonrasında demoralize olan futbolcularını Galler maçına motive etmek için büyük çaba harcayan A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, yarın oynayacakları karşılaşma ile ilgili düşüncelerini bugün düzenleyeceği basın

toplantısında dile getirecek. İtalya maçında kötü oynayan takıma gerekli müdahaleyi yapmamakla eleştirilen Güneş’in basın toplantısı TSi 16.45’te başlayacak. İlk maçında İsviçre ile 1-1 berabere kalan Galler Milli Takımı’nın teknik patronu Robert Page’in basın toplantısı ise TSİ 18.45’te.

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