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Basketbol
Haber Giriş: 29.04.2021 - 15:07 | Son Güncelleme:

Son Dakika: A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın EuroBasket 2022'de rakipleri belli oldu!

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Son Dakika: A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın EuroBasket 2022'de rakipleri belli oldu!

FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'nda (EuroBasket 2022) A Milli Erkek Basketbol Takımı, A Grubu'nda İspanya, Rusya, Belçika, Gürcistan ve Bulgaristan ile karşılaşacak.

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Verti Music Hall'de yapılan kura çekimi ile 1-18 Eylül 2022 tarihlerinde düzenlenecek turnuvanın grup aşamasındaki eşleşmeleri belli oldu.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, İspanya, Rusya, Belçika, Gürcistan ve Bulgaristan ile A Grubu'nda mücadele edecek.

Kura çekimi sonrasında gruplar şöyle oluştu:

- A Grubu: Türkiye, İspanya, Rusya, Belçika, Gürcistan, Bulgaristan
- B Grubu: Almanya, Fransa, Slovenya, Litvanya, Macaristan, Bosna Hersek
- C Grubu: İtalya, Yunanistan, Hırvatistan, Ukrayna, Estonya, Büyük Britanya
- D Grubu: Çekya, Sırbistan, Finlandiya, Polonya, İsrail, Hollanda

Milli takım, grup maçlarını Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te oynayacak.

Almanya, Çekya, Gürcistan ve İtalya'nın ortaklaşa düzenleyeceği şampiyonanın grup aşamasını ilk dört sırada tamamlayan 16 takım çapraz şekilde eşleşecek.

Son Dakika: A Milli Erkek Basketbol Takımının EuroBasket 2022de rakipleri belli oldu

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