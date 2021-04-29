Son Dakika: A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın EuroBasket 2022'de rakipleri belli oldu!

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Verti Music Hall'de yapılan kura çekimi ile 1-18 Eylül 2022 tarihlerinde düzenlenecek turnuvanın grup aşamasındaki eşleşmeleri belli oldu.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, İspanya, Rusya, Belçika, Gürcistan ve Bulgaristan ile A Grubu'nda mücadele edecek.

Kura çekimi sonrasında gruplar şöyle oluştu:

- A Grubu: Türkiye, İspanya, Rusya, Belçika, Gürcistan, Bulgaristan

- B Grubu: Almanya, Fransa, Slovenya, Litvanya, Macaristan, Bosna Hersek

- C Grubu: İtalya, Yunanistan, Hırvatistan, Ukrayna, Estonya, Büyük Britanya

- D Grubu: Çekya, Sırbistan, Finlandiya, Polonya, İsrail, Hollanda

Milli takım, grup maçlarını Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te oynayacak.

Almanya, Çekya, Gürcistan ve İtalya'nın ortaklaşa düzenleyeceği şampiyonanın grup aşamasını ilk dört sırada tamamlayan 16 takım çapraz şekilde eşleşecek.

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