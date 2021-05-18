Son Dakika: A Milli Basketbol Takımımızın aday kadrosu açıklandı

29 Haziran – 4 Temmuz 2021 tarihleri arasında oynanacak FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri’nde oynayacak A Erkek Milli Takımımızın 29 kişilik aday kadrosu açıklandı.

Erkekler Olimpiyat Elemeleri için açıklanan 29 kişilik aday kadroda yer alan isimler şu şekilde:

Ege Arar – Aliağa Petkimspor

Sertaç Şanlı – Anadolu Efes

Buğrahan Tuncer – Anadolu Efes

Tolga Geçim – Anadolu Efes

Shane Larkin – Anadolu Efes

Erkan Yılmaz – Bahçeşehir Koleji

Şehmus Hazer – Beşiktaş Icrypex

Alperen Şengün – Beşiktaş Icrypex

Furkan Haltalı – Beşiktaş Icrypex

Sadık Emir Kabaca – Beşiktaş Icrypex

Berk Demir – Darüşşafaka Tekfen

Doğuş Özdemiroğlu – Darüşşafaka Tekfen

Melih Mahmutoğlu – Fenerbahçe Beko

Ömer Can İlyasoğlu – Frutti Extra Bursaspor

Göksenin Köksal – Galatasaray

Ayberk Olmaz – Galatasaray

Yiğit Arslan – Galatasaray

Egemen Güven – HDI Sigorta Afyon Belediyesi

Metecan Birsen – Pınar Karşıyaka

Onuralp Bitim – Pınar Karşıyaka

Muhsin Yaşar – TOFAŞ

Berkan Durmaz – TOFAŞ

Berk Uğurlu – TOFAŞ

Samet Geyik – Türk Telekom

Cedi Osman – Cleveland Cavaliers

Ömer Faruk Yurtseven – Miami Heat

Kartal Özmızrak – Obradoiro CAB

Furkan Korkmaz – Philadelphia 76ers

Ersan İlyasova – Utah Jazz

TBF’nin resmi sitesinde yer alan habere göre, 26 Mayıs Çarşamba günü kampa girerek çalışmalara başlayacak olan milli takımımızın programına dair yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

“A Erkek Milli Takım aday kadromuz, 26 Mayıs Çarşamba günü İstanbul’da kampa girerek çalışmalarına başlayacak. Millilerimiz Olimpiyat Elemeleri öncesinde Türkiye’de iki hazırlık maçı yapacak. 17 Haziran Perşembe günü Venezuela ile mücadele edecek A Erkek Milli Takımımız 19 Haziran Cumartesi günü ise Rusya ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmalar İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak.

A Erkek Milli Takımımıza ING Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden takımların oyuncuları ve NBA’de forma giyen oyuncularımız daha sonra dahil olacak.

FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri’ndeki maçlarını Kanada’nın Victoria şehrinde yapacak olan A Erkek Milli Takımımız; Uruguay ve Çekya ile B Grubu’nda yer alıyor. Aynı şehirde gerçekleşecek elemelerin A Grubu’nda ise ev sahibi Kanada’nın yanı sıra Yunanistan ve Çin bulunuyor.

Millilerimiz gruptaki ilk maçında 30 Haziran Çarşamba günü TSİ 05.35’te Uruguay ile karşı karşıya gelecek. A Erkek Milli Takımımız gruptaki ikinci ve son maçında ise 1 Temmuz Perşembe günü TSİ 05.35’te Çekya ile mücadele edecek.”

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