Son Dakika: 99. Gazi Koşusu'nu 'Cutha' kazandı!

Türk atçılığının gururu Gazi Koşusu için nefesler tutuldu. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün anısına her yıl düzenlenen bu prestijli yarış, Veliefendi Hipodromu’nda gerçekleşti.

Hipodrom.com uzmanlarının görüşlerini bildirdiği Kanal D, Tay TV ve Spor Smart kanallarında canlı olarak ekrana gelen yarışı Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı Cutha kazandı.

AHMET ÇELİK'TEN 8. ZAFER

Gazi Koşusu'nu "Cutha" isimli safkanla kazanan jokey Ahmet Çelik, bu koşudaki 8. zaferine imza attı. 7 kez üst üste bu koşuyu kazanarak üst üste kazanma rekorunu elinde bulunduran Ahmet Çelik, son olarak 95. Gazi Koşusu'nu "Burgas" isimli safkanla kazanmıştı.

Çelik, 3 yıllık aranın ardından "Cutha" ile yeniden Gazi Koşusu'nda zafere uzanırken, bu koşuda 8. kez şampiyonluğa uzandı.

Ahmet Çelik, 9 şampiyonlukla en fazla kazanan jokey olan Mümin Çılgın'ın rekoruna da yaklaştı.

AT SAHİBİ SERVET KAZANDI

Gazi Koşusu’nu kazanan at sahibine büyük bir gururun yanı sıra maddi olarak da bir servet kazandırdı. At sahibi, taksit ücretleri ve at sahibi primiyle birlikte toplam 46 milyon 335 bin TL‘lik bir ikramiye kazandı.

REKOR BOLD PILOT'UN ELİNDE

Yarışçılığın sembol ismi, adına sinama filmi çekilen, yarış severlerin Boldi lakabı taktığı Bold Pilot 2.26.22 ile en hızlı Gazi şampiyonu olma rekorunu halen koruyor. Büyük şampiyon bu rekoru 1996 yılında Halis Karataş’la kırmıştı. Gazi Koşusu’nu geçen yıl Dragon Flame kazanmıştı.

"ALNIMIZA YAZILMIŞ"

Şampiyonluğun ardından konuşan Ahmet Çelik, "Bu bizim alnımıza yazılmış. Son anda bir değişiklik oldu. Bu at bize nasip oldu. Bize yazılmış bu. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Ulu Önderimiz adına düzenlenen bu yarışı 8. kez kazanıyorum. Herkesi selam ve sevgilerimle selamlıyorum." ifadelerini kullandı.