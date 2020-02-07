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GeriFutbol Son Dakika | 6.8'lik deprem sonrası TFF talebi kabul etti, Elazığspor resmen ligden çekildi
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Futbol
Haber Giriş: 07.02.2020 - 11:31,Son Güncelleme:/

Son Dakika | 6.8'lik deprem sonrası TFF talebi kabul etti, Elazığspor resmen ligden çekildi

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Son Dakika | 6.8'lik deprem sonrası TFF talebi kabul etti, Elazığspor resmen ligden çekildi

Elazığ'da meydana gelen 6.8’lik depremin ardından ligden çekilme talebinde bulunan Elazığspor’un bu talebi Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kabul edildiği bildirildi.

Elazığ’da 24 Ocak Cuma günü meydana gelen 6.8’lik deprem sonrası Türkiye Futbol Federasyonu’na yapılan ligden çekilme başvurusu olumlu sonuçlandı.

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Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Kadir Kardaş imzasıyla TFF 2. Lig Kırmızı Grup kulüplerine gönderilen yazıda, "Elazığspor Kulübü Derneği, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığına 26.01.2020 tarih ve 20 sayılı başvurusunda; 24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen Elazığ Depremi sebebiyle tesislerinin kullanılamaz hale geldiğini, sahalarının depremzedelere tahsis edildiğini, mevcut oyuncularından 19 tanesinin Elazığ doğumlu olması sebebiyle bu durumdan olumsuz olarak etkilendiklerini belirterek, kulüplerinin 2019-2020 sezonunda tüm haklarının dondurulmasını ve 2020-2021 sezonunda yeniden TFF 2. Lig’de sportif faaliyetlerine devam etmesini talep etmiştir. Deprem felaketi sonrasında Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde, Elazığspor Kulübü’nün ligden çekilme talebinin kabulüne, kulübün 2019-2020 futbol sezonunda 26.01.2020 tarihinden itibaren ertelenmiş olan tüm müsabakalar da dahil olmak üzere kalan müsabakalarda hükmen yenik (3-0) sayılmasına, lig puantajının buna göre düzenlenmesine, Elazığspor Kulübü’nün 2020-2021 futbol sezonunda TFF 2. Lig’de sportif faaliyetlerinin devamına, kulübün 19 takımlı grupta yer almasına, 2019-2020 futbol sezonunda TFF 2. Lig Kırmızı Grup'tan, Elazığspor takımı hariç olmak üzere, puan sıralamasına göre 2 takımın küme düşürülmesine, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu’nun 06.02.2020 tarih ve 21 sayılı toplantısında karar verilmiştir” denildi.

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Konuyla ilgili Elazığspor da resmi sitesinden bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Kulübümüz, 26 Ocak 2020 tarihinde Türkiye Futbol Federasyonuna yapmış olduğu başvuruda; 24 Ocak 2020 tarihinde şehrimizde meydana gelen deprem nedeniyle sunduğumuz sebeplerden dolayı 2019-2020 sezonunda tüm haklarının dondurulmasını ve 2020-2021 sezonunda yeniden TFF 2.ligde sportif faaliyetlerine devam etmesini talep etmiştir.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun 06.02.2020 tarihinde yapmış olduğu toplantı  sonucunda;

-Deprem felaketi sonrasında yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde, Kulübümüzün ligden çekilme talebinin kabulüne,

-Kulübümüzün 2019-2020 futbol sezonunda 26.01.2020 tarihinden itibaren ertelenmiş olan tüm müsabakalar da dahil olmak üzere kalan müsabakalarda hükmen yenik (3-0) sayılmasına, lig puantajının buna göre düzenlenmesine,

-Kulübümüzün 2020-2021 futbol sezonunda TFF 2.Lig’de sportif faaliyetlerinin devamına ve 19 takımlı grupta yer almasına, 2019-2020 futbol sezonunda TFF 2.Lig Kırmızı Gruptan, kulübümüz hariç olmak üzere puan sıralamasına göre 2 takımın küme düşürülmesine

karar verilmiştir."

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