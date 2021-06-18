Son dakika: Denizlispor başkansız kaldı! Kayyum tehlikesi...

Hem sportif hem de idari anlamda çok zor günler geçiren Yeşil-siyahlılar ortada kaldı. Borç yükünün ağır olması, transfer yasağı ve kadroda sadece 7 futbolcunun kalması, hiç kimsenin başkanlık yarışına girmemesine neden oldu.

İSMİ GEÇENLER İKNA OLMADI

Kentin ileri gelenleri de destek çağrılarına rağmen kulüp başkanlığı için adı geçenleri ikna edemedi. Daha önce başkanlık için adı geçen Süleyman Urkay ve Yavuz Çetinkaya salonda bulunmasına rağmen liste çıkartamadı. Bir dahaki genel kurulun ne zaman yapılacağı belirsizliğini korurken, eski başkan yardımcısı Taner Atilla'nın kulüpteki dinamiklere göre liste çıkarabileceği iddia edildi.

Denizlispor seçimli olağan genel kurul toplantısı, Nihat Zeybekçi Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı. Divan üyelerinin seçilmesinin ardından saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Ardından başkan Ali Çetin kürsüye gelerek üyelere konuşma yaptı. Çetin, kulübün borcunun 89 milyon TL olduğunu açıkladı. Kongrede yönetim ve denetim kurulu raporları okutulup onaylandı.

Kulübün başına geldiklerinde 11 milyon 340 bin avro borcun şu anda 8 milyon 590 bin avroya düştüğünü belirten Çetin, şunları söyledi:

"Biz şehrin bütünleşmesiyle bu takımı Süper Lig'e çıkarttık. İlk başlarda iyiydik. Ancak salgının başlamasıyla birtakım aksaklıklarla karşılaştık. Biz ilerleyen zamanda gerekli destekleri göremedik. Ancak yılmadan işimizi hakkıyla yapmaya devam ettik. Hani diyorlar ya biz geldiğimizden itibaren kötüye gitti diye. Şu anda bu kulüp bizim dönemimizde 2,5 milyon avroya yakın borç ödemiştir. Şu anda da bu kulübün 700 bin lira transfer yasağı vardır. O sağda solda başka rakamlar konuşanların da böyle bilgisi olsun."

DENİZLİ VALİSİ KAYYUM ATAYABİLİR

Yeşil-siyahlı ekipte daha önce 4 Haziran'da yapılması planlanan ve çoğunluk dağlanamadığı için 16 Haziran'a ertelenen kongre, seçim yapılamadan tamamlandı. Olağan genel kurulun sona ermesinin ardından mevcut yönetimin göreve devam edeceği belirtildi. Mevcut yönetimin bir kez daha olağanüstü kongre kararı alabileceği ya da Denizli Valisi'nin kulübe kayyum atayabileceği de ifade edildi.

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