MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika: 5 oyuncu değişikliği kuralının süresi 31 Aralık 2022’ye kadar uzatıldı
GeriFutbol Son Dakika: 5 oyuncu değişikliği kuralının süresi 31 Aralık 2022’ye kadar uzatıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 28.05.2021 - 17:39 | Son Güncelleme:

Son Dakika: 5 oyuncu değişikliği kuralının süresi 31 Aralık 2022’ye kadar uzatıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika: 5 oyuncu değişikliği kuralının süresi 31 Aralık 2022’ye kadar uzatıldı

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), olağan olarak gerçekleştirdiği toplantıda Mayıs 2020’den bu yana yürürlükte olan 5 oyuncu değişikliği kuralı geçerlilik süresinin 31 Aralık 2022’ye kadar uzatıldığını açıkladı.

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), olağan olarak gerçekleştirdiği toplantıda Mayıs 2020’den bu yana yürürlükte olan 5 oyuncu değişikliği kuralı geçerlilik süresinin 31 Aralık 2022’ye kadar uzatıldığını açıkladı.

Bugün video konferans yönetimiyle toplanan Uluslararası Futbol Birliği Kurulu, 5 oyuncu değişikliği kuralının süresini uzatmaya karar verdi. Covid-19’un futbol dünyasındaki etkilerinin devam etmesi üzerine Mayıs 2020’te yürürlüğe giren kural, 31 Aralık 2022’e tarihine kadar geçerliliğini koruyacak. Bu kural ile birlikte yoğun dönemlerde oynanacak olan maçlarda oyuncuların daha rahat hareket edebilmesi amaçlanıyor.

Son Dakika: 5 oyuncu değişikliği kuralının süresi 31 Aralık 2022’ye kadar uzatıldı

Hemen Misli.com'a üye ol, iddaa heyecanını Misli.com'da yaşa...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi