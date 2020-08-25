Son dakika | 5 ay önce tutuklanan Ronaldinho serbest bırakıldı

Ağabeyi ile 5 aydır önce hapishanede ardından ise ev hapsinde tutuklu olan Ronaldinho özgürlüğüne kavuştu.

90 bin dolarlık "prosedürün şartlı askıya alınması" kanunundan faydalanan Brezilyalı yıldızın ülkeden çıkış yapmasına da izin verildi

Bu ücretin nedeni olarak topluma verilen zarar gösterildi. Ronaldinho'nun ağabeyi Ronaldo Assis'ten ise benzer suç nedeniyle 110 bin dolar tazminat talep edildi.

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